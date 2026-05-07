A csapaton belüli konfliktusokat okolja az Exatlon kiesője? – „Azt éreztem, hogy már nagyon sok”

Szerda este végre eldőlt, ki az az 5 női versenyző, akik idén a legjobbnak bizonyultak, és akik bejutottak az Exatlon Hungary döntő hetére, az egyéni fordulóba. Utolsóként Sótonyi Boróka csatlakozhatott a top 5-höz, miután kemény párharcot vívott csapattársával. Az elképesztően szoros párbaj után a Kihívók Komsa Nikije Gelencsér Timinek mesélt az érzéseiről, és arról, hogy milyen tapasztalatokat visz magával a versenyből.

Az Exatlon 5. évadának döntő hete előtti utolsó női kiesője Komsa Nikolett lett (Fotó: TV2)

Az Exatlon Komsa Nikije az utóbbi napokban több csapaton belüli konfliktus középpontjává vált Csóri Dorkával együtt, így nem csoda, hogy ezek szintén hatással lehettek a teljesítményére. Emellett persze a luxus bázis elvesztése sem esett éppen jól egyik Kihívónak sem.

Azt éreztem, hogy már nagyon sok, már nagyon húzós a verseny, a csapaton belüli problémák, és már nagyon fáradtunk, már nagyon nem volt erőnk szurkolni. Sokat voltunk a puritán bázison, szóval a kajával se álltunk úgy, és a derekunk is fájt a vékony matracoktól, meg csak hideg víz volt, és ez tényleg elkezdett már sok lenni. Ezért volt ez a sok vereség is, mert már kijött az, hogy fáradunk. Eleinte próbáltunk a győzelembe menekülni, de szerintem elfogytunk, csapat szinten

– fejtegette a vereség hátterét.

Az Exatlon Sótonyi Borókája végül a medáljának köszönhetően tudta legyőzni Nikit a szoros párbajban (Fotó: TV2)

Az Exatlon sztárja nem hitt önmagában

A kézilabdaedző persze nem csak rossz emlékekkel távozik, hiszen a műsor csaknem teljesen megváltoztatta az önmagáról alkotott képét.

„Nagyon örülök, hogy itt lehettem, rengeteg élményem van már, sokat tanultam is, és ezt viszem magammal. Amikor idejöttem, akkor nagyon sokan mondták, hogy nem hiszek magamban, és amikor az első végjátékot behúztam a fiúknál, akkor elkezdtem azt érezni, hogy tényleg velem van a probléma, hogy nem hiszek magamban, és ezt meg kell tanulnom” – idézte fel Niki.

Sok pályától féltem az elején, szinte az összestől, sőt a cirkusz például a mai napig a legrosszabb, de ezeknek a leküzdése is hihetetlen mennyiségű erőt adott. Szóval, mondhatjuk, hogy most a végére már hiszek magamban, mert nagyon sok félelmemet sikerült leküzdeni itt

– mondta ki mosolyogva.