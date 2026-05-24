Gólyahír, otthagyta a csapatot a magyar sztársportoló

Az elitvilágbajnokság alatt született meg a magyar jégkorongozó kisbabája. Galló Vilmos már három napja elhagyta a csapatot, hogy ott legyen kislánya születésekor.
Galló a britek legyőzése után hagyta el a keretet, szombaton pedig már újszülött kislányát fogta a kezében.
A szövetség korábban arról írt, hogy kérdéses, visszatér-e a csatár a világbajnokságra.
