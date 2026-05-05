"Ez egy újjászületés" - Szívbemarkoló üzenetet küldött a stadionok bombázója

Szombati, Düsseldorf elleni 1-0-s győzelmével a Schalke 04 bebiztosította a bajnoki címét és a feljutását a német labdarúgó-Bundesliga élvonalába. A gelsenkircheni csapat egyik legjobbja az a Loris Karius, aki védhet bármilyen zseniálisan, soha le nem törli magáról, hogy milyen szarvashibákat követett el a 2018-as kijevi Bajnokok Ligája-döntőn, még a Real Madrid ellen 3-1-re alulmaradt Liverpool kapusaként. Most, 32 évesen a másodosztály megnyerésével nyerte pályafutása első trófeáját. Ehhez méltó, megindító üzenetet küldött neki Milánóból olasz felesége, Diletta Leotta, aki előrehaladott terhesként a második gyermeküket hordja a szíve alatt.
A szuperszexi sportriporter, az olasz futballstadionok imádott bombanője jobbnak látta otthon maradni, de szerelme sikere láttán az Instagramon üzent egy közös képeikből álló galériával és a hozzáfűzött érzelmes sorokkal.
"A futball a munkám. De leginkább az élet iskolája. Ez a sport kemény, sőt néha könyörtelen tud lenni. Leleplez, próbára tesz, mindenki előtt lebuktat. De ha megtalálod az erőt, hogy kitarts, hogy úja higgy magadban, akkor előbb-utóbb visszajutsz oda, amit megérdemelsz. Közelről láttam ezt az erőt. A csendben, a nehéz pillanatokban, azokon a napokon, amikor könnyebb lett volna feladnod.
Ez a mai nem csak egy győzelem. Ez egy újjászületés. A szeretet az iránt, amit csinálsz. A bátorság.
Büszke vagyok rád. Nőként, feleségként... és szinte már újra anyaként.
Örökké
– üzente Diletta.
Karius és Leotta 2022 óta alkotnak egy párt. A gyönyörű tévés első látásra beleszeretett, élete férfijaként tekint a német kapusra. 2023 nyarán született meg az első gyermekük (a kislány neve Aria), majd egy évvel később házasodtak össze. Második babájuk heteken belül megszülethet.
