Hivatalos: eldőlt a magyar jégkorong-válogatott sorsa a vb-n

Bár a magyar válogatott még két meccset is játszik a jégkorong-világbajnokságon, máris eldőlt, hogy a mieink biztosan benn maradnak az elit mezőnyben. Nagy-Britannia ugyanis a hatodik meccsét is elveszítette a tornán, ezúttal 6-0-ra Lettország ellen, s ezzel már legfeljebb beérheti pontszámban Magyarországot, a pontegyenlőség esetén pedig a két csapat egymás elleni mérkőzésének eredménye, az ottani 5-0-s magyar győzelem miatt a mieink javára döntene - írja a Magyar Nemzet. A magyar jégkorong-válogatott 2025 óta tagja az elit-mezőnynek.

A magyar válogatott hétfőn az olimpiai bajnokok amerikaiak ellen játszik. Csapatunk a 2024-es feljutást követően sorozatban másodszor maradt a legjobbak között, az elit-vb-n.