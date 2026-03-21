A legendás edző szerint megszületett a női Szoboszlai Dominik

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 19:45
A 26 éves kosárlabdázó hazánk legkiemelkedőbb labdarúgóihoz hasonlóan a világ legjobb bajnokságában játszik és a válogatottnak is vezéregyénisége. Rátgéber László szerint Juhász Dorka a sportága Szoboszlai Dominikja.

Hazánkban a kosárlabda nem számít sikersportágnak, azonban a magyar női kosárlabda-válogatott a napokban mégis képes volt kivívni az ország figyelmét: a csapat 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra. Rátgéber László, a korábbi szövetségi kapitány és Euroliga-győztes edző szerint a nemzeti együttes talán még az 1998-ban utoljára a tornán szereplő gárdánál is tehetségesebb, és a keretben Juhász Dorka személyében igazi klasszis játékos is található.

Juhász Dorka vezetésével a magyar válogatott kijutott a 2026-os világbajnokságra
Juhász Dorka vezetésével a magyar válogatott kijutott a 2026-os világbajnokságra Fotó: Rana Elanwar

Juhász Dorka a kosárlabda Szoboszlaija

A sikertörténet kapcsán Rátgéber László a Magyar Nemzetnek adott interjújában hangsúlyozta, hogy a válogatott hatalmas mentális erőről tett tanúbizonyságot: a csapat a két évvel ezelőtti olimpiai kudarc után képes volt felállni, és bebizonyította, hogy helye van a világ élvonalában. 

Természetesen az interjú során szó esett a Galatasaray sztárjáról, Juhász Dorkáról is, akit a szakember egyenesen korunk legjobb magyar labdarúgójához hasonlított.

Ő a női Szoboszlai. Ugyanúgy erős családi háttér állt mögötte, az édesanyja kiváló kosárlabdázó volt, aki felismerte a lánya tehetségét, és okosan terelgette, nevelte. Dorkát eleinte irányítónak szántuk, az NB I-ben húsz-harminc pontokat átlagolt kívülről, de csak nőtt és nőtt, így végül center, négyes poszton szereplő játékos vált belőle. Továbbá hatalmas harcos, arra kevesen lettek volna képesek, amit ő Minnesotában elért, hogy több mint tíz jelölt közül őt választották a WNBA-csapatba, (NBA női megfelelője) amellyel később egészen a döntőig jutott.

A 193 centis kosaras jelenleg Európa egyik legerősebb klubját, a török Galatasarayt erősíti, miután az Egyesült Államokban a Minnesota Lynxszel a döntőig menetelt. A női kosárlabdázók esetében – ellentétben a férfiakkal – gyakori, hogy egy idényben egyszerre két bajnokságban is szerepelnek: nyáron az Egyesült Államokban, télen pedig Európában. Dorka azonban a 2025-ös WNBA-szezont pihenés miatt kihagyta, de továbbra is a Minnesota kötelékében maradt, és a klub hosszú távon is számít rá.

A magyar női válogatott szeptember 4. és 13. között szerepel a 16 csapatos, német rendezésű világbajnokságon. A csoportok sorsolását április 21-én tartják.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu