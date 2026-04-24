Soha nem látott fotó a bokszlegendáról - Kesztyűs kézzel bánt a halakkal Papp László

Sok mindent tudunk a száz éve született Papp Lászlóról, de azt csak kevesen, hogy kedvelte a horgászást. S bár sokat járt külföldre, kedvelte a hazai orsókat, botokat az ökölvívás legendája.

Giliszta és légy

– Racsnit erősítettünk a botra a tatai edzőtábor tőszomszédságában lévő Cseke-tó partján, a horogra giliszta került, amit előzetesen a nedves talajból előbányásztunk, de volt, hogy léggyel horgásztunk – mesélte a Borsnak a kilencvenegyedik életévében járó Simon V. László egykori Fradi-hokis, aki remek barátságot ápolt Papp Lászlóval.

Tatai harcsa

Edzőjével, Adler Zsigával a Balatonra is jártak horgászni / Fotó: Papp László hagyaték

A háromszoros olimpiai bajnok bokszoló, amikor már edzőként a zöld-fehérekkel Tatán tréningezett, mindig megbeszélte Simon V. Lászlóval, hogy szabadidejükben kiülnek a Cseke-tó partjára harcsázni.

Papp Lacit angyali türelemmel áldotta meg a sors, amikor kapásra várt, és amit fogott, azt rögvest vissza is dobta. Egy alkalommal jól átverte az edzőtáborban részt vevő sportolókat. A híres bunyós termetes zsákkal a vállán tért vissza a tópartról, mindenki azt hitte, pompás fogásával lepi meg a népet. Támadt nagy nevetés, amikor a zsákból híres edzője, Adler Zsiga gurult elő

– tette hozzá nevetve az egykori Fradi-hokis.

Vajszívű volt

Simon V. László közeli kapcsolatban volt a háromszoros olimpiai bajnokkal, ha tehették, edzettek, bokszoltak is együtt, így nem csoda, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Szelidi-tóra is együtt jártak.

A ringben kőkemény volt, a halakkal viszont kesztyűs kézzel bánt / Fotó: AFP

– Ritkaság volt, de megesett, hogy Laci két hét szünetet kapott. Ilyenkor mindig a Szelidi-tó felé vettük az irányt, ugyanis a közelben volt a telke, valamint edzőjének, Adler Zsigának a horgászháza is. Vittük a felszerelést, csatlakozott hozzánk Fekete Pál egykori magyar bajnok öklöző is, és négyesben próbálkoztunk.

Ponty, keszeg, harcsa bőségesen akadt, Papp egyéni csúcsa egy háromkilós ponty volt. Ment vissza a vízbe, mert amennyire kőkeményeket ütött a ringben, olyan vajszívű volt a halakkal.

Az áldomás elmaradt, Laci nem ivott – zárta Simon V. László.