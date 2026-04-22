Gyászol a magyar triatlon - Elhunyt Lovasi András

A Magyar Triatlon Szövetség hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a gyászhírt, miszerint elhunyt Lovasi András. A megyei sportélet meghatározó alakja, a Vasi Vasember és a Szilveszter Kupa megálmodója 76 éves volt. Emlékét az idei versenyeken is megőrzik, tiszteletére fát ültetnek.

Elhunyt Lovasi András

Gyászhír! Elhunyt Lovasi András

Életének 76. évében elhunyt Lovasi András, a szombathelyi sportélet meghatározó alakja, a Vasi Vasember triatlonverseny egyik megálmodója.

Nevéhez nemcsak egy ikonikus verseny elindítása fűződik, hanem egy olyan közösség és hagyomány megteremtése is, amely évtizedek óta meghatározza a hazai triatlonéletet.