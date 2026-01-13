Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Ételmérgezést kapott a magyar sztár az exkluzív útján

Udvardy Panna
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 07:00
Australian Opentenisz
Nem indult zökkenőmentesen a top 100-as magyar teniszezőnő útja. Udvardy Panna éppen az exkluzív, rangos Australian Openre érkezett meg, amikor ételmérgezést kapott.

Ételmérgezés miatt kórházi ellátásra szorult az Australian Openre készülő Udvardy Panna. A világranglista 87. helyén álló teniszező közösségi oldalán számolt be arról, hogy Melbourne-be érkezését követően súlyos tünetek jelentkeztek nála, ezért azonnal a Royal Melbourne kórházba szállították. A magyar teniszezőnő az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót.

A 27 éves Udvardy szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán, és legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt, ha a rosszulléte után is tudja vállalni a rangos eseményt.

Landoltam Melbourne-ben és azonnal a kórházba mentem. A legrosszabb ételmérgezést kaptam, senkinek nem ajánlom

- írta a 24 óráig elérhető Instagram-történetében a top 100-as teniszezőnő. 

Bondár, Gálfi, Udvardy – három magyar hölgy a főtáblán

Az év első Grand Slam-tornájának selejtezőjében a magyarok közül Piros Zsombor a szlovák Lukas Klein (141.) ellen kezdett, de két szettben kikapott. A nevezések alapján Udvardy Panna mellett Bondár Anna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián, valamint Fucsovics Márton egyaránt alanyi jogon tagja a 128-as mezőnynek - írta a Mandiner.

 

