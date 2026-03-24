Nagy dobásra készül a magyar csapat a hosszútávú gyorsaságimotoros-világbajnokságon

A tavalyi szezon zárófordulóján pénzügyi nehézségek miatt nem állhatott rajthoz a Hungarian Endurance Racing Team (HERT) a hosszútávú gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnyében, ám az idei év kedvező fordulatot hozott: a csapat ismét felveszi a versenyt a nemzetközi élmezőnnyel. A korábban kizárólag magyar versenyzőkből, szerelőkből és mérnökökből álló alakulat ezúttal a belga MRP Racinggel lép együttműködésbe – jelentették be a keddi sajtótájékoztatón.

A Champion HERT powered by MRP bemutatta az idei versenymotorját Fotó: TumbaszHedi / MW

A belga fél képviseletében Werner Daemen csapatfőnök – egykori motorversenyző – is jelen volt, aki hangsúlyozta, hogy az elmúlt szezonok során a HERT az egyik legerősebb ellenfélnek számított a Stock kategóriában, meggyőződése, hogy az együttműködés révén tovább erősödnek majd, és közösen folytathatják a sikerszériát.

Idén a versenyzői négyes is nemzetközivé válik: két magyar, egy belga és egy német pilótával áll állnak rajthoz a négy állomásos sorozatban. Kovács Bálint és Számadó Máté versenyzők egyaránt hangsúlyozták, hogy a Superstock kategóriában – amelyben a csapat indul – legalább az összetett dobogós helyezést tűzték ki maguk elé a szezon végére, ugyanakkor nem titkolt céljuk a végső győzelem megszerzése sem.

Számadó Máté (balra) és Kovács Bálint (jobbra) komoly célokkal vágnak neki a szezonnak Fotó: TumbaszHedi / MW

Az eseményen bemutatták az istálló idei versenymotorját is, amelyen a fekete-piros színkombináció dominál.

A HERT magyar pilótái bizakodóak

A csapat legfiatalabb versenyzője, Számadó Máté elárulta: egyelőre még nem volt lehetősége kipróbálni az új gépet, ám a szezon előtti tesztidőszak hamarosan kezdetét veszi, amelyet már nagy izgalommal vár.

Kovács Bálint, az egyik legtapasztaltabb magyar endurance-versenyző, a tavalyi idény utolsó futamán már az MRP Racing színeiben versenyzett. Úgy fogalmazott: csalódott lenne, ha az idei szezon végére nem tudná tovább gyarapítani győzelmei számát. Nem véletlen az elszántsága: ő az egyetlen aktív magyar pilóta, aki már 24 órás futamot is nyert.

Az immár Champion HERT powered by MRP néven szereplő csapat április 18-án kezdi meg szereplését a legendás Le Mans-i 24 órás versenyen – azon a helyszínen, ahol a tavalyi szezon egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtották, amikor az időmérő edzést az élen zárták.