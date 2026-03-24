Nagy dobásra készül a magyar csapat a hosszútávú gyorsaságimotoros-világbajnokságon

A tavalyi szezon zárófordulóján pénzügyi nehézségek miatt nem állhatott rajthoz a Hungarian Endurance Racing Team (HERT) a hosszútávú gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnyében, ám az idei év kedvező fordulatot hozott: a csapat ismét felveszi a versenyt a nemzetközi élmezőnnyel. A korábban kizárólag magyar versenyzőkből, szerelőkből és mérnökökből álló alakulat ezúttal a belga MRP Racinggel lép együttműködésbe – jelentették be a keddi sajtótájékoztatón.
A belga fél képviseletében Werner Daemen csapatfőnök – egykori motorversenyző – is jelen volt, aki hangsúlyozta, hogy az elmúlt szezonok során a HERT az egyik legerősebb ellenfélnek számított a Stock kategóriában, meggyőződése, hogy az együttműködés révén tovább erősödnek majd, és közösen folytathatják a sikerszériát.
Idén a versenyzői négyes is nemzetközivé válik: két magyar, egy belga és egy német pilótával áll állnak rajthoz a négy állomásos sorozatban. Kovács Bálint és Számadó Máté versenyzők egyaránt hangsúlyozták, hogy a Superstock kategóriában – amelyben a csapat indul – legalább az összetett dobogós helyezést tűzték ki maguk elé a szezon végére, ugyanakkor nem titkolt céljuk a végső győzelem megszerzése sem.
Az eseményen bemutatták az istálló idei versenymotorját is, amelyen a fekete-piros színkombináció dominál.
A csapat legfiatalabb versenyzője, Számadó Máté elárulta: egyelőre még nem volt lehetősége kipróbálni az új gépet, ám a szezon előtti tesztidőszak hamarosan kezdetét veszi, amelyet már nagy izgalommal vár.
Kovács Bálint, az egyik legtapasztaltabb magyar endurance-versenyző, a tavalyi idény utolsó futamán már az MRP Racing színeiben versenyzett. Úgy fogalmazott: csalódott lenne, ha az idei szezon végére nem tudná tovább gyarapítani győzelmei számát. Nem véletlen az elszántsága: ő az egyetlen aktív magyar pilóta, aki már 24 órás futamot is nyert.
Az immár Champion HERT powered by MRP néven szereplő csapat április 18-án kezdi meg szereplését a legendás Le Mans-i 24 órás versenyen – azon a helyszínen, ahol a tavalyi szezon egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtották, amikor az időmérő edzést az élen zárták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.