Feldolgozta a traumákat, Boris Becker kitálalt a legsötétebb börtönsztorikról

Boris Becker elárulta, hogy egy gyilkos és embercsempész melletti cellába zárták, és mindenhol drogok voltak. Az 57 éves teniszcsillagot két és fél év börtönbüntetésre ítélték, mert vagyontárgyakat és egy kölcsönt rejtegetett számos hitelezője elől. A háromszoros wimbledoni bajnok végül összesen nyolc hónapot töltött a HMP Wandsworthben és a Huntercombe-ban, mielőtt kitoloncolták az Egyesült Királyságból. Most elárulta, milyen volt egy brit börtönben bezárva lenni, és bevallotta, hírneve vagy bűncselekménye jellege miatt semmilyen pozitív elbánásban nem részesült.

Boris Becker hat Grand-Slam-trófeát nyert karrierje során Fotó: Gerald Matzka

Boris Becker börtönsztorik

A német sportoló a The UK Tonight műsorában a következőket mondta:

Az enyém, ahogy mondani szokás, fehérgalléros bűncselekmény volt, de a szomszéd cellámban gyilkos ült, jobb oldalon pedig embercsempészek és komoly drogdílerek.

Becker még azt is felfedte, hogy mennyire elterjedtek a kábítószerek és a csempészáruk a börtönben, ami őt kifejezetten megdöbbentette.

Nem tudtam, hogy szinte mindent be lehet szerezni odabent. Itt most a drogokra, kis telefonokra és bármilyen ételre gondolok. A legelterjedtebb kábítószer belül a Spice(fűszer) volt, még soha nem hallottam róla.

–mondta Becker, aki hozzátette, hogy mindenki tudja, ki mit csinál odabent, csak sokan inkább elfordítják a fejüket.

Becker azt is állította, hogy nem volt elég őr a közel 2000 fogvatartott kezelésére a londoni Wandsworth börtönben.

A bent töltött időszakában a teniszező nagymértékben támaszkodott a barátaira. Telefonon tartotta a kapcsolatot például a Liverpool akkori német menedzserével, Jürgen Kloppal. Becker a könyvében elárulta, nem engedélyezték az edző látogatását, miután két külön kérést is elutasítottak Klopptól és Beckertől, nagyjából egy hónap különbséggel, mivel túl nagy nyilvánosságot okozott volna – írja a The Sun.