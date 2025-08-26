Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hiába a 23 év körkülönbség, jön a gyerek a 57 éves sztárnál

Boris Becker
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 16:35
terhességkismamakorkülönbség
Terhes feleségével az oldalán jelent meg a vörös szőnyegen a német sportlegenda. Boris Becker 57 évesen édesapa lesz.
A szerző cikkei

Kéz a kézben vonult végig egy németországi díjátadó vörös szőnyegén Boris Becker és 23 évvel fiatalabb, várandós felesége. Lilian de Carvalho Monteiro meseszép kismama, egy csillogó ruhában pedig az egyre jobban gömbölyödő terhespocakját is megmutatta.

Boris Becker
Kéz a kézben vonult végig egy németországi díjátadó vörös szőnyegén Boris Becker és 23 évvel fiatalabb felesége - Fotó: Georg Wendt / Northfoto

A korábbi világelső német teniszező még júniusban jelentette be, hogy hiába a 23 év korkülönbség, gyermeket várnak a feleségével, és 57 évesen ötszörös édesapa lesz. Mint ismert, Beckernek négy gyermeke született korábbi kapcsolataiból. Első felesége, Barbara két fiúnak, Noah-nak és Eliasnak adott életet. Második feleségével, Lillyvel egy közös fiuk van, Amadeus. Lánya, Anna pedig az orosz-brit modelltől, Angela Ermakovától született - írja a The Sun.

Úton van egy kis csoda… A java csak most jön

- így jelentette be a korábban a börtönt is megjárt hatszoros Grand Slam-győztes sportoló és negyedik felesége, hogy úton van az újabb gyermek.

Presentation of the Sport-Bild-Awards
Lilian de Carvalho Monteiro meseszép kismama, egy csillogó ruhában pedig az egyre jobban gömbölyödő terhespocakját is megmutatta Fotó: Georg Wendt / Northfoto

Boris Becker álomesküvőn mondta ki a boldogító igent

Lilian de Carvalho Monteiro és Boris Becker még 2024 szeptemberében, Portofinóban házasodtak össze egy háromnapos álomesküvő keretein belül. Jelenleg Milanóban élnek, és a német sportlegenda korábban úgy fogalmazott, hogy felesége az első olyan társ a számára, akivel egyenlő partnerként alkot párt.

 

 

 

