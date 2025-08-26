Hiába a 23 év körkülönbség, jön a gyerek a 57 éves sztárnál

Kéz a kézben vonult végig egy németországi díjátadó vörös szőnyegén Boris Becker és 23 évvel fiatalabb, várandós felesége. Lilian de Carvalho Monteiro meseszép kismama, egy csillogó ruhában pedig az egyre jobban gömbölyödő terhespocakját is megmutatta.

Kéz a kézben vonult végig egy németországi díjátadó vörös szőnyegén Boris Becker és 23 évvel fiatalabb felesége - Fotó: Georg Wendt / Northfoto

A korábbi világelső német teniszező még júniusban jelentette be, hogy hiába a 23 év korkülönbség, gyermeket várnak a feleségével, és 57 évesen ötszörös édesapa lesz. Mint ismert, Beckernek négy gyermeke született korábbi kapcsolataiból. Első felesége, Barbara két fiúnak, Noah-nak és Eliasnak adott életet. Második feleségével, Lillyvel egy közös fiuk van, Amadeus. Lánya, Anna pedig az orosz-brit modelltől, Angela Ermakovától született - írja a The Sun.

Úton van egy kis csoda… A java csak most jön

- így jelentette be a korábban a börtönt is megjárt hatszoros Grand Slam-győztes sportoló és negyedik felesége, hogy úton van az újabb gyermek.

Lilian de Carvalho Monteiro meseszép kismama, egy csillogó ruhában pedig az egyre jobban gömbölyödő terhespocakját is megmutatta Fotó: Georg Wendt / Northfoto