A Nagy Duett: Durva, amit a Bódi tesók mondtak a kiesésük után

Elképesztő produkciókat láthattak a televíziónézők vasárnap este, a TV2 sikerműsorában. A Nagy Duett második adásában Bódi Megyer és Hunor gladiátornak öltözve, felvértezve, karddal a kezükben lépett színpadra Péterffy Lili oldalán, de minden hiába, az utolsó szavazás szerint számukra véget ért a nagy kaland. Az ikrek lapunknak kijelentették: csak mesterük miatt sajnálják, hogy ők estek ki.

A Nagy Duett 2026 szereplői közt a Bódi tesók és Péterffy Lili alkotta az egyetlen triót (Fotó: Bors)

Nagy Duett: Bódi Megyer egyetért a végeredménnyel

Az első adásban Justin Bieber dalával lépett színpadra a show műsor egyetlen triója. Bár A Nagy Duett zsűrije Péterffy Lilit nagyon dicsérte, a Bódi ikreket kíméletlenül kritizálták, ami Hunor és Megyer szerint már átment személyeskedésbe. A második élő adásban az ítészek, ugyan láttak javulást a fiúknál, de ez sem volt elég ahhoz, hogy tovább jussanak, ők estek ki.

Én azért sajnálom, hogy ilyen hamar vége lett, mert azt gondolom, hiába nincs ritmusérzék és zenei tehetség, azért még meg tudtunk volna magunkból mutatni néhány színt, nagyon szerettünk itt lenni a versenyben. Meg nagyon szép sztori volt, ahogy mi hárman el kezdtünk együtt dolgozni, az eleje nem titok, kicsit nehezen indult, de aztán átfordult és testvéri, támogató lett az együttműködésünk. De úgy történik minden, ahogy történnie kell, elfogadtuk, az élet megy tovább!

– mondta adás végén a Borsnak Péterffy Lili Lelle, aki büszke arra, hogy a két magabiztos férfi mindenben hallgatott rá.

Az ikrek mesterükkel szemben nem igazán bánják, hogy itt a vége, csak Lili miatt szomorúak.

"Abszolút egyetértünk, bennünk nem volt több" – tette hozzá Bódi Megyer.

"Ha nem most, akkor a következő adásban estünk volna ki. Nézve a többieket, nem is igazán értettük, mit keresünk itt. Van, ami nem való nekünk, ez a műsor is az. Ellenben az Ázsia Expresszel, amit meg is nyertünk, ott mi néztük végig, ahogy egymás után esnek ki a párok, mindig megsajnáltam őket. Most mi is megtapasztaltuk, hogy milyen kiesni, hagyunk Curtiséknek és Vastag Csabiéknak is egy lehetőséget, hogy valamit nyerjenek! Mondjuk nélkülünk már nem lesz olyan vicces a műsor! Mindenesetre rólam lement egy nagy teher, megkönnyebbültem!"