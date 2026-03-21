Tiszta édesanyja Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka kisfia - fotó

A Fradi női kézilabdacsapatának edzésén tűnt fel Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka kisfia. A kis Dávid remekül szórakozott, és jól láthatóan már most odavan a kézilabdákért.
Böde-Bíró Blanka január közepén tért vissza a Fradi kapujába, azok után, hogy tavaly júliusban életet adott a Paks korábbi magyar válogatott csatárával, Böde Dániellel közös gyermekének. A kis Dávidot a minap még edzésre is elvitte az édesanyja – szúrta ki a lenti Instagram-bejegyzést az FTC női kézilabdacsapatának oldalán az Origo.
Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka kisfia láthatóan jól szórakozott, és a kép tanúsága szerint édesanyjához hasonlóan már most nagyon kedveli a kézilabdát: amíg a felnőttek szabadon hagyták a játékszereket, a kis Dávid megtalálta magának azokat:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.