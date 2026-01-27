Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Itt az első fotó: Böde-Bíró Blanka megmutatta kisfiát

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 17:50
Hat hónapja hozta világra első gyermekét a Fradi kapusa. Böde-Bíró Blanka most először mutatta meg a kisfiát a nyilvánosság előtt.

Tavaly júliusban adott életet első gyermekének Böde-Bíró Blanka, a kisfiú a Dávid nevet kapta. Böde Dániel felesége az anyaság örömei mellett sem szakadt el sokáig a sporttól: rendszeresen edz és tétmérkőzéseken is visszatért a zöld-fehérek kapujába. Az M4 Sport Fradi TV legutóbbi adásában Blanka most először mutatta meg kisfiát a nagyközönségnek – a rajongók legnagyobb örömére.

Böde-Bíró Blanka először mutatta meg kisfiát a szurkolóknak
Böde-Bíró Blanka először mutatta meg kisfiát a szurkolóknak Fotó: Fradi.hu

Böde-Bíró Blanka megmutatta kisfiát

A Fradi TV-ben szereplő interjú nemcsak sport-, hanem magánéleti szempontból is különlegesre sikerült: a zöld-fehérek kapusa ezúttal kisfiát is magával vitte a felvételre. A kamerák előtt most először tűnt fel nyilvánosan Böde-Bíró Blanka gyermeke, akit eddig tudatosan óvtak a reflektorfénytől. Az FTC kapusa egy korábbi interjúban már beszélt a kisfiáról, és kiemelte, hogy egyelőre két kézzel nyúl a labdáért, de még nem dőlt el a ”sportágválasztás”.

Egyelőre még kézzel, de azt látom, hogy nagy a nyomás rajta a testvérei és apukája által, hogy lábbal kell majd a labdához érni, de majd meglátjuk.

Böde-Bíró Blanka már visszatért a pályára, és ez nemcsak érzelmi, hanem szakmai szempontból is jól sikerült: a magyar kapus a legutóbbi Bajnokok Ligája-mérkőzésen meghatározó teljesítményt nyújtott. Az FTC hazai pályán fogadta a Krim Ljubljanát, a Blanka pedig 12 védéssel járult hozzá a zöld-fehérek győzelméhez.

 

