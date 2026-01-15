Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy bejelentést tett Böde Dániel felesége, özönlenek a gratulációk

Böde-Bíró Blanka
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 11:20
böde dánielvisszatéréskézilabda
Hat hónapja hozta világra Böde Dániellel közös gyermeküket. Böde-Bíró Blanka máris visszatért a Ferencváros kapujába.
B.
A szerző cikkei

Özönlenek a gratulációk, miután Böde-Bíró Blanka közel egy évet követően visszatért a Ferencváros női kézilabdacsapatába. Mint ismert, Böde Dániel felesége tavaly júliusban hozta világra első közös gyermeküket, Dávidot. A 31 éves édesanya decemberben állt újra edzésbe, a szerda esti DVSC-Schaeffler-FTC-Rail Cargo Hungaria NB I-es mérkőzésen pedig két hétméteres erejéig már be is állt a kapuba.

Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka
Böde-Bíró Blanka hat hónapja hozta világra Böde Dániellel közös gyermeküket / Fotó: Szabó Miklós

A Ferencváros hátrányból fordítva 35-29-re nyert Debrecenben, de a találkozó legfelemelőbb pillanata mégis az volt, amikor a Böde-Bíró Blanka levette a melegítőfelsőjét, és a szülése miatti hosszú kihagyást követően visszatért a pályára.

Jó volt újra a pályán látni!

– osztotta meg a visszatérés pillanatait az FTC Kézilabda Instagram-oldala. Böde Bíró Blanka két hétméteres erejéig állt be a kapuba.

Sok sikert Blanka, hiányoztál már a csapatból! Hajrá, hajrá!

– özönlötték el az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások a közösségi médiát. 

A női kézilabdázóknál a szülést követő 5-6. hónap a leggyakoribb visszatérési idő. Az első 4-6 hétben a versenysport még nem ajánlott, csak a könnyű mozgások, mint séta vagy légzőgyakorlatok. A szülés utáni 2-3. hónapban sok profi sportoló már újrakezdi az edzéseket, de nem teljes terheléssel. Azt fokozatosan építik vissza, akár már a csapatedzéseken is részt vesznek. Fél év után a sérüléskockázat jelentősen csökken. A döntéseket általában mindig a sportorvos, a gyógytornász és az erőnléti edző együtt hozza meg, egyéni felmérés alapján.

Miközben Böde-Bíró Blanka visszatért, férje törökországi edzőtáborban van a Pakssal – igaz, a keddi, LKS Lódz elleni mérkőzésre (0-0) pihenőt kapott Bognár György vezetőedzőtől.

Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka

A Ferencváros női kézilabdacsapatának kapusa 2023 nyarán házasodott össze a Fradi labdarúgócsapatának korábbi kapitányával, a jelenleg a Paks csapatát erősítő Böde Dániellel. Tavaly januárban pedig bejelentették, hogy Böde-Bíró Blanka első közös gyermeküket várja. A kismama, ameddig az orvosok tanácsolták, könnyített edzésben maradt, aztán a pályán kívülről igyekezett segíteni a csapatot. Böde Dániel és felesége nyáron egy közös posztban jelentették be, hogy július 18-án megszületett első közös gyermekük, Dávid István. A bejegyzés szerint a Paks labdarúgójának és az FTC kézilabdázójának gyermeke 4250 grammal, 57 centiméteresen jött a világra. Szeptemberben a kisfiú már meg is kapta az első Fradi-mezét.

@bodedj13 Gyertek velem a Ludogorec elleni barátságos mérkőzésre! ⚽️#bodedani #edzotabor #foci #neked #4you ♬ Action Sport Rock Trailer01 - SonicMusic

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu