Nagy bejelentést tett Böde Dániel felesége, özönlenek a gratulációk

Özönlenek a gratulációk, miután Böde-Bíró Blanka közel egy évet követően visszatért a Ferencváros női kézilabdacsapatába. Mint ismert, Böde Dániel felesége tavaly júliusban hozta világra első közös gyermeküket, Dávidot. A 31 éves édesanya decemberben állt újra edzésbe, a szerda esti DVSC-Schaeffler-FTC-Rail Cargo Hungaria NB I-es mérkőzésen pedig két hétméteres erejéig már be is állt a kapuba.

Böde-Bíró Blanka hat hónapja hozta világra Böde Dániellel közös gyermeküket / Fotó: Szabó Miklós

A Ferencváros hátrányból fordítva 35-29-re nyert Debrecenben, de a találkozó legfelemelőbb pillanata mégis az volt, amikor a Böde-Bíró Blanka levette a melegítőfelsőjét, és a szülése miatti hosszú kihagyást követően visszatért a pályára.

Jó volt újra a pályán látni!

– osztotta meg a visszatérés pillanatait az FTC Kézilabda Instagram-oldala. Böde Bíró Blanka két hétméteres erejéig állt be a kapuba.

Sok sikert Blanka, hiányoztál már a csapatból! Hajrá, hajrá!

– özönlötték el az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások a közösségi médiát.

A női kézilabdázóknál a szülést követő 5-6. hónap a leggyakoribb visszatérési idő. Az első 4-6 hétben a versenysport még nem ajánlott, csak a könnyű mozgások, mint séta vagy légzőgyakorlatok. A szülés utáni 2-3. hónapban sok profi sportoló már újrakezdi az edzéseket, de nem teljes terheléssel. Azt fokozatosan építik vissza, akár már a csapatedzéseken is részt vesznek. Fél év után a sérüléskockázat jelentősen csökken. A döntéseket általában mindig a sportorvos, a gyógytornász és az erőnléti edző együtt hozza meg, egyéni felmérés alapján.

Miközben Böde-Bíró Blanka visszatért, férje törökországi edzőtáborban van a Pakssal – igaz, a keddi, LKS Lódz elleni mérkőzésre (0-0) pihenőt kapott Bognár György vezetőedzőtől.

Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka

A Ferencváros női kézilabdacsapatának kapusa 2023 nyarán házasodott össze a Fradi labdarúgócsapatának korábbi kapitányával, a jelenleg a Paks csapatát erősítő Böde Dániellel. Tavaly januárban pedig bejelentették, hogy Böde-Bíró Blanka első közös gyermeküket várja. A kismama, ameddig az orvosok tanácsolták, könnyített edzésben maradt, aztán a pályán kívülről igyekezett segíteni a csapatot. Böde Dániel és felesége nyáron egy közös posztban jelentették be, hogy július 18-án megszületett első közös gyermekük, Dávid István. A bejegyzés szerint a Paks labdarúgójának és az FTC kézilabdázójának gyermeke 4250 grammal, 57 centiméteresen jött a világra. Szeptemberben a kisfiú már meg is kapta az első Fradi-mezét.