Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tapsvihar fogadta a visszatérését, legyőzte a rákot a 20 éves sportoló

kosárlabda
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 14:30
NBAhererák
Szenzációs visszatérés. Nikola Topic hetekig tartó kemoterépiás kezelés után legyőzte a hererákot, és végre debütálhatott az NBA-ben.

Az NBA-ben bemutatkozni már önmagában is hatalmas teljesítmény. Egy keresztszalag-szakadás és egy hererák diagnózis után pedig gyakorlatilag emberfeletti. Nikola Topic számára mindez mégis sikerült: a mindössze 20 éves szerb kosaras magyar idő szerint péntek éjszaka először léphetett pályára az észak-amerikai profi kosárlabdaligában, miután tavaly októberben csapata, az Oklahoma City Thunder bejelentette, hogy a játékos hererákkal küzd, és kemoterápiás kezelés vár rá.

Nikola Topic 12 percet játszott első NBA meccsén
Nikola Topic (jobbra) 12 percet játszott első NBA meccsén Fotó: William Purnell

Nikola Topicot tapsvihar fogadta

A szerb irányító 2024-ben került be az NBA körforgásába, ám első szezonját sérülés miatt ki kellett hagynia, a jelenlegi zajló idényt pedig a rákos megbetegedés miatt nem kezdhette meg csapatával. A műtét és a kezelések után azonban rendkívül gyorsan felépült, és a Milwaukee Bucks elleni mérkőzés első negyedének végén edzője fel is küldte a pályára. Topicot hangos, álló ovációval fogadta a közönség.

Csak kosárlabdázni akar, és ezt már néhányszor elvette tőle a sors. Hogy most itt van, és pályára léphetett, hatalmas teljesítmény

 – fogalmazott Mark Daigneault, az Oklahoma City edzője.

Érdekesség, hogy Topic hivatalosan már NBA-bajnoknak mondhatja magát: csapata tavaly legyőzhetetlennek bizonyult a rájátszásban, és idén is esélyes a címvédésre. Könnyen elképzelhető, hogy a fiatal tehetség hamarosan kétszeres bajnokként ünnepelheti magát.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu