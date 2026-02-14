Tapsvihar fogadta a visszatérését, legyőzte a rákot a 20 éves sportoló

Az NBA-ben bemutatkozni már önmagában is hatalmas teljesítmény. Egy keresztszalag-szakadás és egy hererák diagnózis után pedig gyakorlatilag emberfeletti. Nikola Topic számára mindez mégis sikerült: a mindössze 20 éves szerb kosaras magyar idő szerint péntek éjszaka először léphetett pályára az észak-amerikai profi kosárlabdaligában, miután tavaly októberben csapata, az Oklahoma City Thunder bejelentette, hogy a játékos hererákkal küzd, és kemoterápiás kezelés vár rá.

Nikola Topic (jobbra) 12 percet játszott első NBA meccsén Fotó: William Purnell

Nikola Topicot tapsvihar fogadta

A szerb irányító 2024-ben került be az NBA körforgásába, ám első szezonját sérülés miatt ki kellett hagynia, a jelenlegi zajló idényt pedig a rákos megbetegedés miatt nem kezdhette meg csapatával. A műtét és a kezelések után azonban rendkívül gyorsan felépült, és a Milwaukee Bucks elleni mérkőzés első negyedének végén edzője fel is küldte a pályára. Topicot hangos, álló ovációval fogadta a közönség.

After missing his rookie season due to injury and beating cancer this year, Nikola Topic finally receives standing ovation in his NBA debut 👏❤️pic.twitter.com/NHTP6y5Siz — BasketNews (@BasketNews_com) February 13, 2026

Csak kosárlabdázni akar, és ezt már néhányszor elvette tőle a sors. Hogy most itt van, és pályára léphetett, hatalmas teljesítmény

– fogalmazott Mark Daigneault, az Oklahoma City edzője.

Érdekesség, hogy Topic hivatalosan már NBA-bajnoknak mondhatja magát: csapata tavaly legyőzhetetlennek bizonyult a rájátszásban, és idén is esélyes a címvédésre. Könnyen elképzelhető, hogy a fiatal tehetség hamarosan kétszeres bajnokként ünnepelheti magát.