Tapsvihar fogadta a visszatérését, legyőzte a rákot a 20 éves sportoló

Az NBA-ben bemutatkozni már önmagában is hatalmas teljesítmény. Egy keresztszalag-szakadás és egy hererák diagnózis után pedig gyakorlatilag emberfeletti. Nikola Topic számára mindez mégis sikerült: a mindössze 20 éves szerb kosaras magyar idő szerint péntek éjszaka először léphetett pályára az észak-amerikai profi kosárlabdaligában, miután tavaly októberben csapata, az Oklahoma City Thunder bejelentette, hogy a játékos hererákkal küzd, és kemoterápiás kezelés vár rá.
A szerb irányító 2024-ben került be az NBA körforgásába, ám első szezonját sérülés miatt ki kellett hagynia, a jelenlegi zajló idényt pedig a rákos megbetegedés miatt nem kezdhette meg csapatával. A műtét és a kezelések után azonban rendkívül gyorsan felépült, és a Milwaukee Bucks elleni mérkőzés első negyedének végén edzője fel is küldte a pályára. Topicot hangos, álló ovációval fogadta a közönség.
Csak kosárlabdázni akar, és ezt már néhányszor elvette tőle a sors. Hogy most itt van, és pályára léphetett, hatalmas teljesítmény
– fogalmazott Mark Daigneault, az Oklahoma City edzője.
Érdekesség, hogy Topic hivatalosan már NBA-bajnoknak mondhatja magát: csapata tavaly legyőzhetetlennek bizonyult a rájátszásban, és idén is esélyes a címvédésre. Könnyen elképzelhető, hogy a fiatal tehetség hamarosan kétszeres bajnokként ünnepelheti magát.
