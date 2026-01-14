Holtan esett össze a hóban, áldozatot követelt a -12 Celsius-fokos hideg

Halálos áldozatot követelt a -12 Celsius-fokos hideg a téli olimpia helyszínén. Egy biztonsági őr néhány héttel a játékok kezdete előtt holtan esett össze a hóban. A mentők hiába érkeztek gyorsan a helyszínre, az 55 éves férfi életét már nem tudták megmenteni.
Pietro Zantonini éjszakai műszakban dolgozott egy, a téli olimpiának otthont adó stadion építkezésén Cortina d'Ampezóban, amikor hajnali 2 óra körül összeesett a -12 Celsius-fokos hidegben. Az 55 éves férfi a Daily Star beszámolója szerint 12 órás műszakban dolgozott, amikor a tragédia történt.
Kétóránként kellett elhagynia a fűtött irodát, és átvizsgálni a helyszínt, hogy minden rendben van-e. Azonban mielőtt elindult volna a hajnali 2 órás megfigyelésre, Zantonini állítólag azt mondta a kollégáinak, hogy rosszul érzi magát. Úgy tudni, röviddel azután, hogy mégis kiment a hidegbe, összeesett a hóban és meghalt.
A nyomozás elsődleges információi szerint a biztonsági őr szívrohamot kapott, de a tragédia miatt teljes körű és szigorú kivizsgálást rendeltek el.
Az olaszországi kisváros, ahol a haláleset történt, Milánóval közösen rendezi meg a téli olimpiát, amely mindössze négy hét múlva kezdődik. Cortina d'Ampezo február 6. és 22. között a curling-, a csúszó- és a női alpesi síversenyeknek ad majd otthont. Az építkezés egyébként már a tragédia előtt is komoly aggodalomra adott okot, mert sokan attól tartottak, hogy a stadion nem készül el időben. A szervezők szerint azonban a munkálatok már a végéhez közelednek.
