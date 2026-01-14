Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Holtan esett össze a hóban, áldozatot követelt a -12 Celsius-fokos hideg

téli olimpia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 09:25
tragédiahideghaláleset
Tragédia történt a -12 Celsius-fokos hidegben. Meghalt egy munkás a téli olimpia helyszínén.
B.
A szerző cikkei

Halálos áldozatot követelt a -12 Celsius-fokos hideg a téli olimpia helyszínén. Egy biztonsági őr néhány héttel a játékok kezdete előtt holtan esett össze a hóban. A mentők hiába érkeztek gyorsan a helyszínre, az 55 éves férfi életét már nem tudták megmenteni.

A téli olimpia helyszíne, Cortina d'Ampezo
Meghalt egy munkás a téli olimpia helyszínén, Cortina d'Ampezóban / Fotó: Pexels

Tragédia a téli olimpia helyszínén

Pietro Zantonini éjszakai műszakban dolgozott egy, a téli olimpiának otthont adó stadion építkezésén Cortina d'Ampezóban, amikor hajnali 2 óra körül összeesett a -12 Celsius-fokos hidegben. Az 55 éves férfi a Daily Star beszámolója szerint 12 órás műszakban dolgozott, amikor a tragédia történt. 

Kétóránként kellett elhagynia a fűtött irodát, és átvizsgálni a helyszínt, hogy minden rendben van-e. Azonban mielőtt elindult volna a hajnali 2 órás megfigyelésre, Zantonini állítólag azt mondta a kollégáinak, hogy rosszul érzi magát. Úgy tudni, röviddel azután, hogy mégis kiment a hidegbe, összeesett a hóban és meghalt.

A nyomozás elsődleges információi szerint a biztonsági őr szívrohamot kapott, de a tragédia miatt teljes körű és szigorú kivizsgálást rendeltek el.

Az olaszországi kisváros, ahol a haláleset történt, Milánóval közösen rendezi meg a téli olimpiát, amely mindössze négy hét múlva kezdődik. Cortina d'Ampezo február 6. és 22. között a curling-, a csúszó- és a női alpesi síversenyeknek ad majd otthont. Az építkezés egyébként már a tragédia előtt is komoly aggodalomra adott okot, mert sokan attól tartottak, hogy a stadion nem készül el időben. A szervezők szerint azonban a munkálatok már a végéhez közelednek.

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu