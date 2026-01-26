Az egykori szövetségi kapitány szerint jók az esélyeink a női vízilabda Eb-n

A hétfői Spanyolország-Magyarország mérkőzéssel (18:00, tv: M4 Sport) kezdi meg a női vízilabda Eb-t a magyar válogatott – amely tíz éve Bíró Attila vezetésével aranyérmes volt a kontinenstornán. A sikeres szakembert arról kérdeztük, ezúttal a csapatunk mire lehet képes az Európa-bajnokságon.

Női vízilabda Eb: Bíró Attila a Spanyolország-Magyarország mérkőzés előtt beszélt a mieink esélyeiről / Fotó: Török Attila

Jók az esélyeink a női vízilabda Eb-n



Mikor nyerjünk, ha nem most?! Ezt arra alapozom, hogy az Eb-mezőny alapvetően átalakult, és ebből mi jöttünk ki a legelőnyösebben. A három dobogós helyezésre esélyes Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Görögország és Magyarország közül időben mi kezdtünk el előbb fiatalítani, a többi négy csapat ezzel elmaradt, ez a mi kilátásainkat javítja

– nyilatkozta a Borsnak Bíró Attila. A torna négyes csoportjaiból az első kettő lép majd tovább, a negyeddöntő immár kimarad, az együttesek a középdöntőben folytatják. Ott a magyar csapatnak Hollandia lehet a legkeményebb riválisa. A szakembertől azt is megkérdeztük, túlzó optimizmust válthatott-e ki játékosaink körében, hogy pár napja a világbajnok görögöket négy góllal megvertük a Császár-Komjádi Sportuszodában?

Egy pillanatra se vegyük ezt 18-14-es a sikert komolyan, mert a hellásziak az első három bekapott gól után nem vették komolyan a folytatást

– válaszolta Bíró, aki annak örül, hogy a szerinte hamarosan a világklasszisok között jegyzett, az Egyesült Államokban tanuló Varró Eszter mellett két fiatal, Aubéli Tekla és Dömsödi Dalma személyében három centerünk is van.