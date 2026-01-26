Az egykori szövetségi kapitány szerint jók az esélyeink a női vízilabda Eb-n

A hétfői Spanyolország-Magyarország mérkőzéssel (18:00, tv: M4 Sport) kezdi meg a női vízilabda Eb-t a magyar válogatott – amely tíz éve Bíró Attila vezetésével aranyérmes volt a kontinenstornán. A sikeres szakembert arról kérdeztük, ezúttal a csapatunk mire lehet képes az Európa-bajnokságon.
Mikor nyerjünk, ha nem most?! Ezt arra alapozom, hogy az Eb-mezőny alapvetően átalakult, és ebből mi jöttünk ki a legelőnyösebben. A három dobogós helyezésre esélyes Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Görögország és Magyarország közül időben mi kezdtünk el előbb fiatalítani, a többi négy csapat ezzel elmaradt, ez a mi kilátásainkat javítja
– nyilatkozta a Borsnak Bíró Attila. A torna négyes csoportjaiból az első kettő lép majd tovább, a negyeddöntő immár kimarad, az együttesek a középdöntőben folytatják. Ott a magyar csapatnak Hollandia lehet a legkeményebb riválisa. A szakembertől azt is megkérdeztük, túlzó optimizmust válthatott-e ki játékosaink körében, hogy pár napja a világbajnok görögöket négy góllal megvertük a Császár-Komjádi Sportuszodában?
Egy pillanatra se vegyük ezt 18-14-es a sikert komolyan, mert a hellásziak az első három bekapott gól után nem vették komolyan a folytatást
– válaszolta Bíró, aki annak örül, hogy a szerinte hamarosan a világklasszisok között jegyzett, az Egyesült Államokban tanuló Varró Eszter mellett két fiatal, Aubéli Tekla és Dömsödi Dalma személyében három centerünk is van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.