Már megint a spanyolok, olimpiai bajnok vár mieinkre a vízilabda-Eb-n

A férfiak Európa-bajnoksága után hétfőtől a nők következnek Portugáliában, számukra Funchalban rendezik a vízilabda-Eb-t. A Bors a BVSC-vel négy, a Fradival egy bajnoki címet szerzett Tiba Pétert kérte meg arra, hogy jellemezze a magyar válogatottat, és szóljon esélyeiről. Január 26-án, hétfőn mindjárt a legnagyobb feladat vár Cseh Sándor együttesére, hiszen együttesünk az olimpiai bajnok Spanyolország ellen mutatkozik be. A férfiak ellenük remekül helyálltak, amikor velük szemben jutottak az Eb-n az elődöntőbe.
Tiba szerint nem kell tartani a spanyoloktól.
Nem féltem a lányokat, Cseh Sándor szövetségi kapitány egy olyan fiatal és lendületes csapatot épített fel, amellyel az olimpiai aranyérmes meglephető. Előnyös, hogy korábban Ibériában szerepelt Keszthelyi Rita, jelenleg pedig a Sabadellt erősíti Rybanska Natasa, tehát mindketten jól ismerik a riválist. Arról nem beszélve, hogy Cseh minden egyes találkozót ízekre szed, aprólékosan elemez, és végre három centert is utaztat, ami növeli esélyeinket
- kezdte Tiba Péter, aki még ma is pólózik a Budapest-bajnokságban, az Oázis SC-ben.
Tiba megjegyezte, a spanyolok után Románia majd Portugália következik az Eb-n. Lenézni persze senki nem szabad, de ezeken a találkozókon kötelező a győzelem.
Tiba egyébként nem csak szurkolóként, édesapaként is várja a tornát. 19 éves lánya, Panna is a keret tagja. Az érettségi előtt álló lányt amerikai egyetemek csalogatják, de abban maradtak, hogy egyelőre idehaza sportol tovább.
"Nem elég, ha a legjobb négy közé kerülést tűzik ki a játékosok célul, inkább az első hely legyen az elvárás. A holland, olasz, spanyol, magyar és görög mellett a horvátok végezhetnek az első hatban"
- nyilatkozta az Eb előtt az édesapa.
