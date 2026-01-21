A magyar válogatott tagjai nem hagyták szó nélkül, amit az izlandi kapus tett

Chema Rodríguez és a válogatott több tagja is az ellenfél kapusát méltatja a kedd esti, csoportelsőségről döntő Magyarország-Izland mérkőzés után a férfi kézilabda Eb-n. A szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy Viktor Gísli Hallgrímsson "kivédte a szemünket" a 24-23-as izlandi győzelmet hozó találkozón.
Nagyon büszke vagyok a csapatra, úgy harcoltunk, mint az oroszlánok. Mindkét csapat megnyerhette volna ezt a meccset, végül nekik sikerült, gratulálok Izlandnak
– nyilatkozta a mérkőzés után Chema Rodríguez, aki az izlandi kapus második félidőben bemutatott bravúrjai mellett sem ment el szó nélkül.
Kivédte a szemünket
– fogalmazott.
Hallgrímsson teljesítményét Bodó Richárd, Imre Bence és Fazekas Gergő is méltatta. Utóbbi úgy fogalmazott, az izlandi bizonyította, hogy egy nagyon jó kapus. Sőt, Sipos Adrián még ennél is tovább ment:
A kapusuknak extra formája volt, ha ő nincs, sima győzelmet is arathattunk volna.
