"Ki kell rúgni a kapitányt?" - Lékai Máté elmondta a véleményét a kézisekről

Hosszú idő után először nem volt ott a kézilabda-válogatottban nagy tornán Lékai Máté. A Ferencváros játékosa tavaly ősszel jelentette be, visszavonul a nemzeti csapattól. Most szurkolóként követte az eseményeket, s bizony ő is úgy érzi, a 10. helynél több volt a csapatban.

Lékai Máté (jobbra) többé már nem lesz válogatott/ Fotó: Bodnár Boglárka

A magyar válogatott Svédországban két kötelezőnek kikiáltott sikerrel kezdett, de a lengyelek és az olaszok legyőzése után nem nyert több meccset a kézilabda-Eb-n. Egyetlen középdöntős ellenfelünket se vertük meg, igaz, a szlovénok elleni találkozót leszámítva mindannyiszor az utolsó percben dőlt el a sorsunk. Erről beszélt Lékai Máté is a SportMix Youtube-csatorna műsorában is.

Egyszer sem játszottunk alárendelt szerepet, de ez most sajnos így alakult. Ki kell elemezni, hogy mik történtek, mit lehetett volna máshogy csinálni, de összességében nem érzem elérhetetlennek, hogy jövőre olimpiai selejtezős helyen végezzünk a világbajnokságon

- mondta Lékai, aki két olimpián szerepelt az együttessel, 2012-ben, Londonban az elődöntőig jutott.

Lékai Máténak megvan a véleménye a kapitányról

A torna után biztosan lesznek majd olyan hangok, melyek felhozzák Chema Rodriguez szövetségi kapitány felelősségét, s az esetleges leváltásának a lehetőségét. Lékai szerint ennyire nem drámai a helyzet.

Én biztos nem állítanám Chemát a szőnyeg szélére. Az biztos, hogy ki kell értékelni a szereplést, de én nem tudnám jobb emberre bízni a válogatottat

- állt ki a kézilabda-Európa-bajnokság után spanyol szakember mellett a Fradi sztárja.

A teljes adás Lékai Mátéval