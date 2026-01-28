Szerencsétlenségbe fulladt a kézi Eb a magyar válogatott számára

Kétgólos vereséget szenvedett Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata a szerdai Horvátország-Magyarország mérkőzésen a férfi kézilabda Eb-n, bár eredménytől független volt, hogy a mieink már nem juthattak el a herningi döntő hétvégére, és nem érték el céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést. Mint ismert, a magyarok két győzelemmel és egy vereséggel zártak a csoportkörben, ahonnan pont nélkül jutottak tovább. A középdöntőben Svájccal és Svédországgal játszottak döntetlent, Szlovéniától és Horvátországtól pedig kikaptak.

Sipos Adrián szerencsétlenségről beszélt a Horvátország-Magyarország mérkőzés után Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Horvátország-Magyarország 27-25

Az utolsó középdöntős meccs után Chema Rodríguez szövetségi kapitány és Sipos Adrián csapatkapitány is arról beszélt, hogy a szerencse ugyanúgy nem állt melléjük a horvátok ellen, mint az egész torna során.

Büszke vagyok, megmutattuk, hogy milyen csapat vagyunk. Harcoltunk, jó munkát végeztünk, de nem tudtuk megnyerni a mérkőzés. Megérdemeltük volna

– fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Chema Rodríguez. Hozzátette, emelt fővel jöhetnek haza.

Mindenki ellen tudunk harcolni, versenyképesek vagyunk, ez kiderült. Szoros volt az összes meccsünk, de nem volt szerencsénk. Reméljük, hogy a következő tornán ezt visszaadja a sors

– nyilatkozta a szövetségi kapitány.

A csapatkapitány, Sipos Adrián úgy fogalmazott: