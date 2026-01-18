"Szeretek Magyarországon biztonságban élni" - Harcsa Norbert elárulta, miért szavaz a Fideszre

Saját TikTok-oldalán üzent Harcsa Norbert azoknak, akik szerint eladta magát a Fidesznek. A korábbi kiváló ökölvívó kijelentette, Magyarországon demokráciában élünk, ahol mindenki pártállástól függetlenül szabadon elmondhatja a véleményét. Az Exatlon sztárja elárulta, miért szavaz 2006 óta a Fideszre.

Harcsa Norbert elmondta, mely két oldal között lehet Magyarországon választani Fotó: Hegedüs Gábor

Harcsa Norbert ironikus stílusban vezette fel mondanivalóját.

A hír igaz: Megvett a Fidesz! Maga Rogán Antal hívott fel személyesen és horribilis sok pénzt adott. Most is azért megyek dolgozni szombat reggel fél kilenckor, mert annyi pénzt adtak. Utálok otthon lenni a családdal

- üzent mosolyogva a kétgyermekes családapa, akinek természetesen a családja a legfontosabb.



"Ez a TikTok-oldal az enyém. Arról beszélek rajta, amiről akarok. Nem kell senkinek sem az engedélye, ha kikövetsz, nem baj, nem ebből élek. Az általatok oly nagyon féltett demokrácia erről szól. Nagy Ervin, Vályi Pista szerint borzalmas sz*r helyen élünk, szerintem, meg mások szerint meg annyira nem. Ezt elmondhatja ő is, és elmondhatom én is. 2006 óta szavazhatok, minden egyes alkalommal a Fideszre szavaztam és idén is így lesz. Nem azért, mert megvettek. Biztonságban, nyugalomban, kiszámíthatóságban élem a mindennapjaimat. Én és a családom is. Mivel van két gyerekem, számomra ez nagyon fontos."

Harcsa Norbert Magyar Pétert sem kímélte

A Roma és a Zebra DPK-ban tag Harcsa kiemelte, mely két oldal között választhatnak ma Magyarországon az emberek. Az ellenzék vezéréről, Magyar Péterről is kőkeményen elmondta a véleményét.

Van a Fidesz, ami kiszámítható, meg van egy csávó akiről semmit nem tudok azon kívül, hogy lehallgatta a gyerekei anyját, terrorizálta a hangfelvétellel, majd amikor nem ért célt, bement egy női napszemüvegben a bíróságra és feljelentette. Szeretek Magyarországon lenni, biztonságban éli, biztonságban nevelhetem a két gyerekemet a csodálatos feleségemmel.

- mondta a videójában Harcsa.