Íme Orbán Viktor nagy terve: 1 milliós átlagbér, 14. havi nyugdíj

A következő ciklusban

egymilliós átlagfizetést,

400 ezres minimálbért,

a 14. havi nyugdíj teljes kifizetését,

új agrárgazdaságot,

teljes energiafüggetlenséget

és a mesterséges intelligencia lehetőségeinek magyar életbe való beépítését

akarja elérni a kormányoldal.

Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes gyűlésen

Fotó: bors

Az a nagy terv, hogy a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek minél erősebbek

- hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Miskolcon, a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén.

Orbán Viktor azt mondta: nem azért jött a politikába, hogy miniszterelnök legyen, "ez csak úgy történt". "Nem mondom, hogy ártatlan vagyok benne, hiába is mondanám aligha hinnék el, de én azért jöttem a politikába, mert nagy dolgokat akartam csinálni, illetve nagy dolgokban akartam részt venni, hogy melyik sorban, első, második, harmadik, az egy másik kérdés" - fogalmazott a kormányfő a miskolci sportcsarnokban tartott gyűlés hallgatóságából érkezett kérdésre, hogy a háború árnyékában lehetnek-e még nagy tervei a Fidesznek.

A miniszterelnök hangsúlyozta: azért alakítottak ellenzéki diákköröket a nyolcvanas évek közepén, mert nagy dolgokat akartak véghez vinni. Hozzátette: az volt a tervük, hogy megváltoztassák azt a történelmi hibát, hogy Magyarország sorsát és pályáját az első világháború elvesztése után az ellenségei jelölték ki, úgy húzták meg a határokat, úgy igazították a nemzetközi politikát, hogy a magyarok mindig kicsik és szegények legyenek.

"Én azért vagyok a politikában, hogy ezt megváltoztassuk. És a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek minél erősebbek. Ez a nagy terv" - mondta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: minden nagyívű jövőbeli terv és cél előfeltétele, hogy ki kell maradni a háborúból, a "pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak", meg kell őrizni a teljes foglalkoztatást és a családalapú társadalmat.