Úgy jutott Eb-döntőbe a magyar válogatott, hogy olyat csinált, mint még senki

Győzelemmel zárta a pénteki Görögország-Magyarország elődöntőt, és bejutott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság fináléjába Varga Zsolt szövetségi kapitány csapata. A magyar válogatott úgy jutott a legjobb négy közé, hogy ötméteresekkel legyőzte a spanyolokat, a görögök pedig az egyetlen veretlen együttesként meneteltek a torna elődöntőjéig. Manhercz Krisztiánék viszont megcsinálták azt, amit az Eb-n eddig még senki: legyőzték Görögországot, méghozzá 15-12-re.

Válogatottunk győzelmet aratott a Görögország-Magyarország elődöntőn / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Görögország-Magyarország 12-15

Bár a ráúszásnál a mieink hozták el a labdát, a mérkőzés első gólját a görögök szerezték, méghozzá ötméteresből. Manhercz Krisztián rögtön egyenlíteni tudott, de ezt követően Görögország kétgólos előnyre tett szert. Ugyan a 4. percben Tátrai Dávid szépített, majd Nagy Ádám egyenlített, a görögök megint megszerezték a vezetést, majd meg is duplázták az előnyüket. Az első negyed végére végül Vigvári Vendel szépítette az állást 5-4-re. A második játékrészben egyszer sem tudtak egygólosnál nagyobb előnyre szert tenni a görögök – hála Vogel Soma védéseinek is –, előbb kétszer Manhercz egyenlített, majd Varga Vince és Nagy Ákos dolgozta le a magyar hátrányt, így a mérkőzés felénél 8-8-as állásnál vonultak szünetre a csapatok.

A harmadik negyed elején szerezték meg a mieink először a vezetést, amikor Manhercz lövése kötött ki a hálóban. Sőt, aztán Nagy Ádám megduplázta a magyar előnyt, Vismeg Zsombor pedig háromgólosra növelte azt.

A görögöknek ugyan kettőt sikerült ledolgozniuk ebből, de Vigvári újabb góljával 12-10-es magyar vezetéssel zárult a harmadik játékrész – majd indult az utolsó negyed. Kevesebb mint öt perccel a mérkőzés vége előtt Jansik Szilárd próbálkozott, és bár először a játékvezetők úgy ítélték meg, a labda nem volt bent teljes terjedelmében a görög kapuba, rövid videózás után megadták a találatot, amivel megint háromgólosra nőtt a magyar előny. Sőt, Nagy Ádám újabb góljával már 14-10-re módosult az állás. Bár a görögök a végén még két góllal szépíteni tudtak, Vigvári beállította a 15-12-es végeredményt, amivel a magyar válogatott bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe.