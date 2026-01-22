Vogel Soma titkáról beszéltek a magyar kapusok

Két olimpiai bajnok kapusunk felsőfokokban szólt a FTC-ász Vogel Soma formájáról, elvégre a belgrádi vízilabda Eb-n a világbajnok Spanyolországgal szembeni 11-11-es középdöntő - a büntetőket 4-3-es különbséggel a mieink dobták jobban - rendes játékidejében, 32 perc során kétszer, majd a büntetőpárbajban újabb két alkalommal hárított ötméterest.

Vogel Soma remekelt a spanyolok elleni büntetőpárbajban / Fotó: Kovács Péter

Vogel Soma remekelt a vízilabda Eb-n

A 80 éves Molnár Endre szerint a magyar vízilabdázás sohasem állt rosszul kapusok dolgában. Elárulta, Vogeltől több alkalommal látott hasonló bravúrokat.

A büntetők hárítása az egyik specialitása. Hosszú kezeivel lefedi a kaput, nemzetközi rutinja révén pontosan ismerheti, melyik ellenfél hová lövi a labdát. Előnye az ütemérzéke, lapos és felső sarokra tartó lövések egyaránt ritkán fognak ki rajta. A rendes játékidő végén egy ejtéssel túljártak az eszén, a világbajnok Spanyolország azzal egyenlített. Mivel kicsit messze tempózott a kapuja előtt, lerítt róla, hogy az ötméteresek során javítani akar. A mi időnkben is meghatározó volt a büntetők hárítása. A bírók mindig visszaküldtek a képzeletbeli kapuvonalra, ha korábban mozdultam ki az akkor még 4 méteres ellövése előtt. Vogel viszont olykor két méterre kirepül a kapuvonalról, amivel a lövőt alaposan megzavarja

– nyilatkozta a Borsnak a világ- és Európa-bajnok Molnár, aki az 1968-as mexikóvárosi olimpián bronz-, rá négy évre Münchenben ezüst- és végezetül 1976-ban Montrealban aranyérmet szerzett.

A svájci Kilchbergben élő, szintén montreali ötkarikás bajnok Cservenyák Tibor az „ötméteresek gyilkosának” nevezte Vogelt.

Svájcban találkoztam vele, jókat beszélgettünk, onnan tudom, hogy hidegvére páratlan. Ezen az Eb-n ő és váltótársa, Csoma Kristóf egyaránt remek formának örvend, amiből válogatottunk profitál. Dicséret illeti Varga Zsolt szövetségi kapitányt, mert felválta igen okosan ad játéklehetőséget a két kapuvédőnek, és ennek is köszönhető, hogy Soma keserűséget okozott a világbajnoknak, akiktől a tavalyi vb-döntőben 15-13-ra kikaptunk

– nyilatkozta az egy-egy vb- és Eb-címet is szerzett 77 éves Cservenyák, majd megemlítette: annak idején Gyarmati Dezső szövetségi kapitány pontosan tudta, hogy Cservenyák a szovjetek elleni csúcsvédések specialistájának számított, Molnár pedig főként a jugoszlávok orra alá tört sok borsot.