Videón a nagy pillanat, Fucsovics Márton a feleségének üzent a pályáról

Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi nyitónapon szettveszteség nélkül legyőzte az argentin Camilo Ugo Carabellit. A világranglistán 55. helyezett magyar játékos augusztusban házasodott össze szerelmével, Molnár Ninivel, akivel ha tehetik, mindenhova együtt utaznak. Nincs ez másként az Australian Openen sem, a felesége is elkísérte a játékost Melbourne-be - írja az Origo.
A gyönyörű modell hétfőn fotókat és egy videót is megosztott a mérkőzésről, ezen jól látszik, hogy
Fucsovics a felesége felé fordul, és a tekintetével neki üzen egy sikeres játék végén.
Az amerikaiak elleni, tatabányai Davis Kupa-selejtezőt nemrég lemondó Fucsovics a 64 között a 10. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bublik ellen folytatja az Australian Openen szerda hajnalban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.