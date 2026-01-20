Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Videón a nagy pillanat, Fucsovics Márton a feleségének üzent a pályáról

2026. január 20.
Bejutott a második fordulóba a magyar játékos az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Fucsovics Mártonról a felesége is megosztott egy videót.
Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi nyitónapon szettveszteség nélkül legyőzte az argentin Camilo Ugo Carabellit. A világranglistán 55. helyezett magyar játékos augusztusban házasodott össze szerelmével, Molnár Ninivel, akivel ha tehetik, mindenhova együtt utaznak. Nincs ez másként az Australian Openen sem, a felesége is elkísérte a játékost Melbourne-be - írja az Origo.

A gyönyörű modell hétfőn fotókat és egy videót is megosztott a mérkőzésről, ezen jól látszik, hogy 

Fucsovics a felesége felé fordul, és a tekintetével neki üzen egy sikeres játék végén. 

Az amerikaiak elleni, tatabányai Davis Kupa-selejtezőt nemrég lemondó Fucsovics a 64 között a 10. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bublik ellen folytatja az Australian Openen szerda hajnalban.

 

