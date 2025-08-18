Ezért ragyogott Molnár Nini! Mardoll így látta Fucsovics Márton mesébe illő titkos esküvőjét

Molnár Nini sokak számára egy reality-műsor, a Feleségek luxuskivitelben egyik szereplőjeként vált ismertté, pimasz, de bájos beszólásaival. A showba ugyan szingliként érkezett, ám pár évvel később, a műsor után végre rátalált élete párjára. Molnár Nini és Fucsovics Márton most hétvégén, két év együttjárás után titokban, szűk családi körben házasodtak össze. Eljegyzésük tavaly decemberben történt, a nagy nap pedig intim, melegséggel teli ceremónia volt, ahol csak családtagjaik és közeli barátaik lehettek jelen. Mindketten aktívan részt vettek az esküvő tervezésében, és kifejezetten egy visszafogott, mégis elegáns eseményt szerettek volna, amely családias hangulatban, stílusosan zajlott. Természetesen a megfelelő ruhaválasztás sem maradt el, hiszen Nini divat iránti érdeklődése és ruhamárkája a nagy napon is visszaköszönt.

Molnár Nini és Fucsovics Márton most hétvégén titokban házasodott össze (Fotó: Neilson Barnard/amfAR)

Molnár Nini esküvője: „Csodásak együtt” – ilyen jövőt vizionál Mardoll

Egy korábbi közös műsorból ismerős Molnár Nini egykori szereplőtársa, Mardoll elárulta, hogyan látja az ifjú párt:

Látom rajtuk az Instagramon, és amikor találkozom is velük, hogy ragyognak. Nagyon szépek és cukik együtt. Biztos vagyok benne, hogy nagyon, nagyon szép és magas gyerekeik lesznek. Nagyon sok boldogságot kívánok nekik!

- nyilatkozta a Borsnak Mardoll.

Fucsovics Márton esküvője után egyből utaznak Amerikába további meccsekre (Fotó: NurPhoto)

Mi következik most – utazás, kihívások?

A sztárpár egyelőre nem tervez nászutat a ceremóniát követően, ugyanis az élet máris visszahívja őket: Fucsovics Márton US Openre készül, és felesége, Molnár Nini minden eseményen vele van. Az esküvő után Amerikába utaznak, majd Japán és Kína következik a versenynaptárban, így csak az év végén pótolják a nászutat.

Mindkettőjük nyilatkozataiból kiderül: kapcsolatuk erősödik, inspirálják egymást Marci nyitottabb lett Nini hatására, Nini pedig Marci kitartásából és karrierjéből merít motivációt.