„Élet-halál mérkőzés lesz" - a botrány után folytatják a magyar pólósok

A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen. Fekete Gergő hisz abban, hogy minden okkal történik, és bízik benne, hogy a szerbek elleni botrányos meccsen történtek erőt adnak a magyar válogatottnak a folytatásra.

Fekete Gergő élet-halál harcról beszélt / Fotó: Kovacs Peter

Fekete Gergő stabil védekezést vár

Élet-halál mérkőzés lesz, mindent meg fogunk tenni a sikerért. Tavaly mindig mi vezettünk és a végén ők nyertek, előtte az olimpiai ciklusban pedig rendre mi győztünk. Szeretnénk újra visszafordítani ezt, és a lehető legjobban elbizonytalanítani őket, ehhez stabil védekezésre van szükség

- tekintett előre Fekete, a Fradi Bajnokok Ligája-győztes pólósa.

Manhercz Krisztián szerint rendkívül türelmesnek kell lenniük a spanyolok ellen.

Az elmúlt évben többször is találkoztunk egymással, ezeken a mérkőzéseken az első másodperctől a harmadik negyed végéig bizonyítottuk, hogy mitől verhetőek. Kicsit átalakult a csapatuk, Felipe Perrone kiválásával elvesztettek egy vezetőt. Taktikailag a magyar és a spanyol stílus sokkal közelebb van egymáshoz, mint a szerb és a magyar, nagy iramú meccs lesz, ami viszont már a hatodik az Eb-n, és biztosan nagyon fáradt már mindenki. Hiszem, hogy az a tűz és az egymásért való küzdés, ami minket jellemez, a mi malmunkra hajthatja majd a vizet

- mondta Manhercz.

A középdöntő zárófordulójában a magyar-spanyol összecsapást kedden 18 órától rendezik, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.