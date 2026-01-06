Dudás Miki mélypontja: Depressziós volt, elvesztette az élethez való kedvét

Előkerült Dudás Miki egyik legmegrázóbb interjúja, amelyben a világbajnok kajakos élete egyik legmélyebb pontjáról vallott. Mint ismert, a 34 éves egykori sportolót holtan találták meg egy 18. kerületi lakásban. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia körülményeit, idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Dudás Miki egyik legmegrázóbb interjújában úgy fogalmazott, teljesen elvesztette az élethez való kedvét / Fotó: Tumbász Hédi

Dudás Miki depressziós volt egy jó ideig

Dudás Miki 2018-ban más emberként tért vissza a kajakba és vette kézbe ismét a lapátot egy két éves kényszerpihenő után. Mint ismert, a 2015-ös Európa-játékokon doppingvizsgálatra leadott mintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak, amiért a Nemzeti Doppingellenes Szervezet doppingbizottsága eltiltotta. A versenyekre való felkészülésre tele lelkesedéssel és bizonyítási vággyal tért vissza, erről és addigi élete legmélyebb pontjáról vallott a kajakkenusport.hu-nak adott interjúban.

Durva bukás volt mögöttem és nem csak anyagilag. Egy álom összetört és hirtelen kikerültem abból a közegből, ami nyolc éves koromtól körbevett. Annak idején ugye április végén – május elején, az olimpiai válogatók kapujában derült ki a doppingvétség és akkor tényleg nagyon összetörtem. Nem mehettem le edzésre, a csapattól is hirtelen eltávolodtam. Nem titkolom, egy jó ideig depressziós is voltam, de ez valahol érthető dolog

– fogalmazott 2018 februárjában Dudás Miki. Elmesélte, otthon feküdt, nem volt kedve semmihez, amikor pedig a tárgyalások is lezajlottak, csak ült és nézett ki a fejéből, hogy most mihez kezdjen.

Volt, hogy elhatároztam, lemegyek edzeni, felöltöztem és az ágyban feküdtem nagykabátban délután négyig. Képtelen voltam bármit is tenni, teljesen elvesztettem az élethez való kedvem

– vallotta be a világbajnok kajakos, akinek a nehéz időszakban családja és a barátnője adta a legtöbb erőt. Rájött, hogy az élet nem csak a kajak-kenuról szól, és nem áll meg az élet.

Korábban nem érdekelt semmi, csak a kajak, egyetlen szálon lógott az életem. Most sokat olvasok, nyelvet tanulok. Szóval szörnyű dolog volt ez az egész, de van benne sok pozitívum is: már nagyon sok mindent másképp látok, másképp értékelek, másképp csinálok és tényleg egy kicsit boldogabb embernek is érzem magam.

Dudás Miki az interjúban elmondta, már annak is örül, hogy az edzésekhez visszatérhetett, de szeretne eredményt is elérni. És mint ismert, a 2018-as Eb-n és a vb-n K4 500 méteren Tótka Sándorral, Molnár Péterrel és Kuli Istvánnal harmadikként végzett – mielőtt 2021 januárjában bejelentette a visszavonulását.