Ezt nem sokan tudták a meghalt Dudás Mikiről

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 15:22
A legtöbben a tévéműsorokból ismerték a 34 éves korában elhunyt kajakost. Pedig Dudás Miki mögött nagyszerű sporteredmények állnak, de egy ponton derékba tört a karrierje.
34 éves korában meghalt Dudás Miki. Az egykori kajakozót a legtöbben a tévéből ismerték, szerepelt többek között a TV2 Farm VIP és Szerencsekerék című műsoraiban is. A magánéletéről szintén sokat cikkeztek az elmúlt időszakban, tavaly pedig édesapja tragikus halála miatt került a címlapokra. Pedig Dudás mögött nagyszerű sporteredmények is állnak, már fiatalon hatalmas jövőt jósoltak neki, ifjúsági világbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes volt, majd a felnőttek között ezüstérmet szerzett az Eb-n, 2014-ben pedig aranyérmes lett a moszkvai vb-n. Azonban idén lesz tíz éve, hogy egy doppingvizsgálatot követően derékba tört a karrierje.

Dudás Miki
Dudás Miki mögött nagyszerű sporteredmények állnak Fotó: Tumbász Hédi

Dudás Miki eredményei

Dudás Miki 2008-ban érte el első nagy eredményét, amikor az ifjúsági Európa-bajnokságon Holicza Péterrel bronzérmet nyert K2 500 méteren. Egy évre rá az ifjúsági világbajnokságon már két arany-, és egy ezüstérmet szerzett. A 2012-es londoni olimpián 200 méteren hatodik lett.

Egy évvel később, 2013-ban a felnőtt Eb-n ezüsérmet nyert K1 500 méteren, majd az U23-as vb-n is K1 200 méteren. Még ebben az évben a világbajnokságon K1 4 200 méteren bronzérmes lett Tótka Sándorral, Molnár Péterrel, Hérics Dáviddal.

2014-ben előbb az U23-as világbajnokságon lett aranyérmes K1 200, majd a felnőtt vb-n Tótka Sándorral, Hérics Dáviddal, Nádas Bencével váltóban világbajnok lett.

Két évvel később, 2016-ban viszont nyilvánosságra került, hogy az előző évi Európa-játékokon doppingvizsgálatra leadott mintáját újra megvizsgálták és tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak benne. 

A Nemzeti Doppingellenes Szervezet doppingbizottsága emiatt 34 hónapra eltiltotta Dudás Mikit.

Eltiltása után még 2018-ban visszatért az élsportba. A 2018-as Eb-n és a vb-n K4 500 méteren is bronzérmes lett Tótka Sándorral, Molnár Péterrel és Kuli Istvánnal. Dudás 2021 januárjában jelentette be a visszavonulását.

 

