"A gyermekei voltak a mindenei"- Dudás Miki halála letaglózta világbajnok társát

A sportvilágot és versenyzőtársait is megrázta Dudás Miki tragédiája. Az elhunyt kajakos 20 évig sportolt versenyszerűen, legnagyobb sikere 2014-ben világbajnoki címe volt. Akkor Molnár Péterrel váltóban nyert aranyérmet, a kajakos megtörten nyilatkozott most a történtekről.

Dudás Miki világbajnok és olimpiai hatodik volt / Fotó: Tumbász Hédi

Dudás Miki életvidám ember volt

"Teljesen letaglózott a hír. Nagyon jókat versenyeztünk együtt. Megvolt köztünk az egészséges rivalizálás, de a tisztelet egymás iránt soha nem szorult háttérbe” – nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak Molnár Péter, aki szerint Miki mindig is életvidám ember volt, színt vitt a csapatuk életébe.

Molnár beszélt a sportoló családjához fűződő kapcsolatáról. Dudásnak két gyermeke született Szigligeti Ivettől, a hatéves Nara és a három esztendős Miló gyászolják most apukájukat.

A gyermekei voltak a mindenei, mindent megtett értük. Elképzelni sem tudom, hogy a szerettei mit élnek most át

- mondta a gyászoló versenyzőtárs.