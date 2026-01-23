"Rossz volt nézni" - Kipakolt a magyarok kapitánya a kézilabda-Eb csalódása után

Borzalmas első és hősies második félidei játékkal, összességében mégis csalódást keltő döntetlennel kezdte az Európa-bajnokság középdöntőjé a magyar férfi kézilabda-válogatott. Ugyanakkor annak fényében bravúr a Svájc elleni 29-29, hogy a 36. percben még hét góllal az ellenfél vezetett. A felemás meccs és eredmény után Chema Rodríguez és több kulcsembere is elégedetlenül nyilatkozott a kézilabda-Eb-ről tudósító M4 Sport adásában.

Drámai döntetlen a kézilabda-Eb-n: Chema Rodríguez el akarja felejteni az első félidei játékot, de vállalja érte a felelősséget

Fotó: AFP

A magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya elmondta: vállalja a felelősségét annak, hogy a játékosai ennyire rosszul kezdték a fontos mérkőzést, és erre végül rá is fizettek egy ponttal.

"Nem könnyű bármit is mondani egy ilyen első félidő után a szünetben. Sokszor beszéltünk róla, hogy ha nem védekezünk jól, akkor nem vagyunk jó csapat. Ha egy félidő alatt kapunk húsz gólt, onnan szinte lehetetlen nyerni. A szünetben nyilván mindannyian nagyon csalódottak voltunk, különösen a hozzáállás miatt. Semmit sem úgy csináltunk, ahogy készültünk.

De vállalom, ez az én hibám volt. Ha ilyen a hozzáállás, az az én felelősségem is. Remélem, többször ilyen nem fog előfordulni!

A kispadról is rossz volt nézni a játékunkat. Óriási problémáink voltak védekezésben, hiányzott minden, amiben eddig jók voltunk: nem voltunk kemények, nem jöttek a besegítések. Egyszerűen nem voltunk készek a harcra, és vállalom, hogy ez az én felelősségem. Meg kell találnunk ennek az okát, mert fejlődnünk kell és többe nem játszhatunk így!

A második félidőben már a mi csapatunk volt a pályán: harcoltunk, visszajöttünk hétgólos hátrányból. Erre nagyon büszke vagyok. Csak kár, hogy olyan mélyről kellett talpra állnunk!

Bárhogy küzdöttünk érte, megnyerni már nem sikerült a meccset. De egy döntetlen már csak ilyen, szerencsejáték, el is veszíthettük volna. Volt nagyon sok fordulópont, de ezt a meccset most már felejtsük el" – mondta Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Kézilabda-Eb: Palasicsot a kapusedző nyugtatta a szünetben

A meccs legjobbjának választott kapus, Palasics Kristóf is azt emelte ki, hogy nem úgy kezdtek, ahogy egy ilyen fontos, középdöntős mérkőzést kell.