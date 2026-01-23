"Rossz volt nézni" - Kipakolt a magyarok kapitánya a kézilabda-Eb csalódása után

Borzalmas első és hősies második félidei játékkal, összességében mégis csalódást keltő döntetlennel kezdte az Európa-bajnokság középdöntőjé a magyar férfi kézilabda-válogatott. Ugyanakkor annak fényében bravúr a Svájc elleni 29-29, hogy a 36. percben még hét góllal az ellenfél vezetett. A felemás meccs és eredmény után Chema Rodríguez és több kulcsembere is elégedetlenül nyilatkozott a kézilabda-Eb-ről tudósító M4 Sport adásában.
A magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya elmondta: vállalja a felelősségét annak, hogy a játékosai ennyire rosszul kezdték a fontos mérkőzést, és erre végül rá is fizettek egy ponttal.
"Nem könnyű bármit is mondani egy ilyen első félidő után a szünetben. Sokszor beszéltünk róla, hogy ha nem védekezünk jól, akkor nem vagyunk jó csapat. Ha egy félidő alatt kapunk húsz gólt, onnan szinte lehetetlen nyerni. A szünetben nyilván mindannyian nagyon csalódottak voltunk, különösen a hozzáállás miatt. Semmit sem úgy csináltunk, ahogy készültünk.
De vállalom, ez az én hibám volt. Ha ilyen a hozzáállás, az az én felelősségem is. Remélem, többször ilyen nem fog előfordulni!
A kispadról is rossz volt nézni a játékunkat. Óriási problémáink voltak védekezésben, hiányzott minden, amiben eddig jók voltunk: nem voltunk kemények, nem jöttek a besegítések. Egyszerűen nem voltunk készek a harcra, és vállalom, hogy ez az én felelősségem. Meg kell találnunk ennek az okát, mert fejlődnünk kell és többe nem játszhatunk így!
A második félidőben már a mi csapatunk volt a pályán: harcoltunk, visszajöttünk hétgólos hátrányból. Erre nagyon büszke vagyok. Csak kár, hogy olyan mélyről kellett talpra állnunk!
Bárhogy küzdöttünk érte, megnyerni már nem sikerült a meccset. De egy döntetlen már csak ilyen, szerencsejáték, el is veszíthettük volna. Volt nagyon sok fordulópont, de ezt a meccset most már felejtsük el" – mondta Chema Rodríguez szövetségi kapitány.
A meccs legjobbjának választott kapus, Palasics Kristóf is azt emelte ki, hogy nem úgy kezdtek, ahogy egy ilyen fontos, középdöntős mérkőzést kell.
"Nem engedhetjük meg magunknak, hogy húsz gólt kapjunk egy félidő alatt, az rengeteg! A második félidőben visszaküzdöttük magunkat, ami egy nagyon-nagyon nehéz feladat volt. Egyenlíteni sikerült, de nyilván győzni akartunk, ezért csalódott vagyok.
A szünetben Porobic Haris kapusedző próbált megnyugtatni. Néha kicsit elgurult nálam a gyógyszer, ami nyilván árt a teljesítményemnek.
Haris arra hívta föl a figyelmemet, hogy próbáljak fókuszálni és a saját dolgomra koncentrálni. Sokat segítettek a szavai" – mondta Palasics, aki később az Origónak is nyilatkozott:
A magyar mezőnyjátékosok közül Ligetvári Patrik így értékelte a felemás mérkőzést:
– Nem tudom, mi volt a csapattal az első félidőben, semmi sem jött össze. Arra nem lehetünk büszkék, hogy így elhúzott az ellenfél, de arra igen, hogy mínusz hétről vissza tudtunk jönni.
A magyar válogatott legközelebb vasárnap (15.30) Szlovénia ellen játszik, majd jövő kedden Svédország, szerdán Horvátország ellen folytatja a malmői középdöntős szereplését.
