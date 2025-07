Böde Dániel 38 évesen élete legsikeresebb hónapjait éli - a pályán és a magánéletben egyaránt. Másodszor is gólkirályi címet nyert az NB I-ben, emellett kupagyőztes és bajnoki ezüstérmes lett a Pakssal, nem mellesleg túl van az 500. meccsén az élvonalban. És ami ezeknél is fontosabb: két fiú és egy kislány után negyedszer is apuka lesz, második feleségével, Böde-Bíró Blanka válogatott kézilabdázóval első közös gyermeküket várják. A pici a tervek szerint napokon belül megérkezik.

Böde Dániel és Blanka januárban jelentették be a nagy hírt Fotó: Facebook

Dani és Blanka már mindenre felkészültek, beszerezték a babakocsit, elkészült a gyerekszoba a kisfiuk számára. Sőt, már azt is lehet tudni, mikorra várják a legújabb trónörököst.

Július 18-ra vagyunk kiírva

- árulta el a Borsnak Böde, aki ezúttal sem tervezi, hogy ott lesz a nagy eseménynél a szülőszobában.

Mindennel megvagyunk, csak arra várunk, hogy ép és egészséges legyen a baba. Nem szeretnék bent lenni a szülésnél, de kint türelmesen várok. Blanka édesanyja lesz bent, ő segít

- mondta Dani, aki arról is beszélt, milyen volt, amikor először édesapa lett. Akkor éppen bokasérülés kínozta, így érkezett meg a kórházba.

"Mondták, hogy még van időnk bőven. Átmentünk egy közeli étterembe megebédelni, mire végeztünk, meg is született a fiam"

- mosolygott Dani, aki nem titkolja, óriási logisztika, szervezettség kell a mindennapjaikhoz. Három gyermeket kell iskolába, külön időpontokban edzésre vinniük, emellett ő és párja is folyamatosan a csapataira koncentrál.

Fociznak a Böde-bébik

Böde büszke rá, hogy - bár nem kényszerítette őket - a kicsik is fociznak.

A két fiam Pakson játszik, a kislányom pedig most kezdett Madocsán. Nincs rajtuk kényszer, inkább úgy fogalmaznék, bízom benne, hogy sikeresek lesznek a sportban.

Kétlaki életet él Böde Dániel és felesége

Dani és Blanka még akkor ismerkedtek meg, amikor a focista a Ferencvárosban játszott. 2019-ben hazatért Paksra, de kapcsolatuk még komolyabbá vált, olyannyira, hogy 2023-ban már össze is házasodtak. Jelenleg Madocsán élnek, de Budapesten is van egy lakásuk arra az esetre, ha Blanka meccset játszik a Fradival, vagy Böde ragad a fővárosban.