Tündéri fotó, ezt a mezt viseli Böde Dani kisbabája

Böde Dani
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 14:22
Zöld-fehér mezt kapott a júliusban született kisfiú. Böde Dani babáját, Dávidot anyukájával fotózták le.

Megkapta első Fradi-mezét Böde Dávid. Böde Dániel kisfia igazi sportcsaládba született idén júliusban. Apukája a Paksban focizik, anyukája a Ferencváros kézilabdacsapatának a válogatott kapusa. Nagy kérdés volt, milyen lesz a kéthónapos kisbaba első meze.

Böde Dani negyedik gyermeke idén nyáron született meg
Fotó: Makovics Kornel

Böde Dani kisfiáról és anyukájáról a Ferencváros kézilabdacsapata osztott meg fotót. Böde-Bíró Blanka a karjában tartja a kis Dávidot, akinek fradista lett az első szerelése.

Böde Dani mindent megnyert a Fradival

A kétszeres NB I-es gólkirály Böde Dániel korábban hét évet focizott a Fradiban, a csapattal bajnok és kupagyőztes lett. Első házasságából két fiú és egy lány született, Blankával Dávid az első közös gyermekük.

 

