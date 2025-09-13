Tündéri fotó, ezt a mezt viseli Böde Dani kisbabája

Megkapta első Fradi-mezét Böde Dávid. Böde Dániel kisfia igazi sportcsaládba született idén júliusban. Apukája a Paksban focizik, anyukája a Ferencváros kézilabdacsapatának a válogatott kapusa. Nagy kérdés volt, milyen lesz a kéthónapos kisbaba első meze.
Böde Dani kisfiáról és anyukájáról a Ferencváros kézilabdacsapata osztott meg fotót. Böde-Bíró Blanka a karjában tartja a kis Dávidot, akinek fradista lett az első szerelése.
A kétszeres NB I-es gólkirály Böde Dániel korábban hét évet focizott a Fradiban, a csapattal bajnok és kupagyőztes lett. Első házasságából két fiú és egy lány született, Blankával Dávid az első közös gyermekük.
