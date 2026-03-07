Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Verstappenért aggódnak, súlyos balesetekkel rajtolt a Forma-1 - Videók

max verstappen
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 08:15 / FRISSÍTÉS: 2026. március 07. 08:32
f1ausztrál nagydíjkimi antonellibaleset
Balesetekkel rajtolt a Forma-1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj szombati napja. Kimi Antonelli és Max Verstappen is összetörte az autóját az F1 első állomásán.

Nem indult könnyen az F1-es szezon, mert Melbourne-ben két végső győzelemre is esélyesnek tartott pilóta törte össze az autóját. Előbb az olasz Andrea Kimi Antonelli a harmadik szabadedzésen annyira a falnak csapta a Mercedest, hogy az autó hátsó része ripityára tört. Ennek ellenére a csapat az időmérő elejére összerakta a gépet. 

Kimi Antonelli rommá törte az autóját az F1-es nyitányon
Kimi Antonelli rommá törte az autóját az F1-es nyitányon Fotó: Mark Thompson

Aztán a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája az időmérő első szakaszában megcsúszott és a falnak csapódott. 

Emiatt a rajongók Verstappenért aggódnak, hiszen mért kör nélkül zárt és csak a mezőny végéről startol majd vasárnap.

A balesetek után George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Russell mögött csapattársa, Antonelli végzett a második helyen azok után, hogy balesetet szenvedett.

Antonelli balesete

A harmadik rajtkockát Isack Hadjar, a Red Bull francia versenyzője kaparintotta meg. Mögötte Charles Leclerc végzett negyedikként a Ferrarival, majd a két McLaren következett. Oscar Piastri ötödik, a vb-címvédő Lando Norris hatodik lett, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton pedig a hetedik pozícióban zárt a másik Ferrarival.

Verstappen balesete az F1 nyitányon

Az 58 körös Ausztrál Nagydíj vasárnap 5 órakor kezdődik és az M4 Sport élőben közvetíti a Forma 1 idei első futamát.

 

