"Nagy a nyomás rajta" - Böde Dániel és felesége hatalmas dilemmában vannak

Július 18-án adott életet gyermekének Böde-Bíró Blanka, bő négy hónappal később pedig ismét kapuba állt a kézilabdázó. A Fradi kapusa a klub hivatalos oldalának adott interjújában beszélt a visszatéréséről, valamint arról is, mekkora dilemmában vannak férjével, Böde Dániellel, hogy kisfiuk számára melyik sportág lenne a legmegfelelőbb.

Böde-Bíró Blanka már nagyon várja a pályára való visszatérést Fotó: fradi.hu

Böde-Bíró Blanka és Böde Dániel hatalmas döntés előtt állnak

Korábban a Paks FC csatára, Böde Dániel azt nyilatkozta, szeretné ha újdonsült kisfia is focista lenne. A Ferencváros kapusa a fradi.hu-nak elmondta, kisfia egyelőre kézzel nyúl a labdáért, de még nem dőlt még el a ”sportágválasztás”.

Egyelőre még kézzel, de azt látom, hogy nagy a nyomás rajta a testvérei és apukája által, hogy lábbal kell majd a labdához érni, de majd meglátjuk

- nyilatkozta Blanka, aki örül, hogy visszatérhetett az edzésekhez, bár nem ment minden zökkenőmentesen.

Talán a legjobb szó, hogy türelmetlen vagyok. Korábban a körülöttem lévőkön úgy láttam, hogy tök simán visszajöttek a szülés után, nekem ugyanakkor – pláne ahhoz képest, hogy a várandósság alatt szinte végig tudtam edzeni – nem teljesen zökkenőmentes. Többet kell nyújtanom, mint előtte, az biztos, mert kicsit kötöttebb vagyok. Az erő jött vissza gyorsabban, és csak most a kapuban érzem, hogy miben van lemaradásom – igaz, napról napra kevesebb. Hiányzott a terhelés, bár otthon nem nagyon volt időm gondolkodni még úgy sem, hogy mióta edzhetek már, nagyon szépen beállt a napirend.

A zöld-fehéreknek nagy szüksége lenne a kapusra, ugyanis a csapat francia hálóőrjére, Laura Glauserre hosszú kihagyás vár a novemberi sérülése miatt, a légiós három-négy hónapig biztosan nem játszhat.

Minden tervezés alatt van, de szeretnénk, hogy amikor a csapat visszajön a világbajnokságról, akkor a lányokkal együtt elkezdhessem az edzéseket. De tényleg türelmesnek kell lennem, hogy ne siessem el a visszatérést, erősítek, teszem, amit kell, és majd meglátjuk, hogy az élet hogy akarja

- zárta gondolatait Böde-Bíró Blanka.