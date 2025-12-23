KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nagy a nyomás rajta" - Böde Dániel és felesége hatalmas dilemmában vannak

Böde-Bíró Blanka
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 08:15
böde dánielFradi
Hatalmas dilemmában van a sztárpár. Böde-Bíró Blanka a Fradi hivatalos oldalán megjelent terjedelmes interjúban mesélt arról, hogy kisfiuk már labdázik, ám még nem tudják, melyik sportágat válasszák számára.

Július 18-án adott életet gyermekének Böde-Bíró Blanka, bő négy hónappal később pedig ismét kapuba állt a kézilabdázó. A Fradi kapusa a klub hivatalos oldalának adott interjújában beszélt a visszatéréséről, valamint arról is, mekkora dilemmában vannak férjével, Böde Dániellel, hogy kisfiuk számára melyik sportág lenne a legmegfelelőbb. 

Böde-Bíró Blanka már nagyon várja a pályára való visszatérést
Böde-Bíró Blanka már nagyon várja a pályára való visszatérést Fotó: fradi.hu

Böde-Bíró Blanka és Böde Dániel hatalmas döntés előtt állnak 

Korábban a Paks FC csatára, Böde Dániel azt nyilatkozta, szeretné ha újdonsült kisfia is focista lenne. A Ferencváros kapusa a fradi.hu-nak elmondta, kisfia egyelőre kézzel nyúl a labdáért, de még nem dőlt még el a ”sportágválasztás”.

Egyelőre még kézzel, de azt látom, hogy nagy a nyomás rajta a testvérei és apukája által, hogy lábbal kell majd a labdához érni, de majd meglátjuk

- nyilatkozta Blanka, aki örül, hogy visszatérhetett az edzésekhez, bár nem ment minden zökkenőmentesen. 

Talán a legjobb szó, hogy türelmetlen vagyok. Korábban a körülöttem lévőkön úgy láttam, hogy tök simán visszajöttek a szülés után, nekem ugyanakkor – pláne ahhoz képest, hogy a várandósság alatt szinte végig tudtam edzeni – nem teljesen zökkenőmentes. Többet kell nyújtanom, mint előtte, az biztos, mert kicsit kötöttebb vagyok. Az erő jött vissza gyorsabban, és csak most a kapuban érzem, hogy miben van lemaradásom – igaz, napról napra kevesebb. Hiányzott a terhelés, bár otthon nem nagyon volt időm gondolkodni még úgy sem, hogy mióta edzhetek már, nagyon szépen beállt a napirend.

A zöld-fehéreknek nagy szüksége lenne a kapusra, ugyanis a csapat francia hálóőrjére, Laura Glauserre hosszú kihagyás vár a novemberi sérülése miatt, a légiós három-négy hónapig biztosan nem játszhat.

 Minden tervezés alatt van, de szeretnénk, hogy amikor a csapat visszajön a világbajnokságról, akkor a lányokkal együtt elkezdhessem az edzéseket. De tényleg türelmesnek kell lennem, hogy ne siessem el a visszatérést, erősítek, teszem, amit kell, és majd meglátjuk, hogy az élet hogy akarja

- zárta gondolatait Böde-Bíró Blanka. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu