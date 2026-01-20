Új álompárról pletykálnak, szitkozódva reagált a kérdésre az Australian Open sztárja

Nem csak a teniszpályákon, de a lelátókon is bőven akad látnivaló az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Amerre jár, nagy feltűnést kelt Melbourne-ben és környékén Caroline "Caro" Daur német modell, divatinfluenszer. A 30 éves szépséggel kapcsolatban szárnyra kapott a pletyka, mely szerint új álompárt alkot a németek szintén hamburgi illetőségű, olimpiai és világbajnok teniszezőjével, Alexander Zverevvel, aki már a második fordulóra készül az Australian Openen.
Csakhogy az orosz származású, agresszív viselkedéséről, erőszakos kapcsolatairól hírhedt Zverev és maga Caro Daur is cáfolják, hogy összejöttek volna. A heves vérmérsékletű sztársportoló – jelenleg az ATP-világranglista harmadik helyezettje – káromkodva utasította vissza a sajtótájékoztatóján nekiszegezett kérdést. Azt mondta az újságírónak: sejtette, hogy ezzel az "idegesítő sz*rsággal" hozakodik majd elő, neki pedig elege van az egyesek "s**géből előhúzott" idegesítő, hülye találgatásokból.
Caro Daur ennél sokkal finomabban cáfolta a pletykát. Mint mondta, azért utazott az Australian Openre, mert imádja a teniszt, az egyik legjobb barátnője (a női ranglistán 39. Eva Lys) játszik is a viadalon. Ráadásul a hamburgi hózuhatag, majd a Németországba is betört szibériai eredetű hideg helyett élvezi a 30 fok feletti hőséget.
"Átgondolom, hogy Ausztráliába költözzek-e. Őszintén szólva nagyon tetszik Melbourne"
– mondta a teniszért rajongó és gyakran űző német topmodell, aki az egyik szponzor, az Emirates légitársaság díszvendégeként kapott belépőjegyeket az év első Grand Slam-tornájának meccseire és meghívókat a hozzá tartozó társasági események sorára.
Ami pedig a Zverev és közte állítólag bimbózó románc hírét illeti, Caro Daur leszögezte:
Azért vagyok itt, hogy szurkoljak az egyik legjobb barátnőmnek, Eva Lysnek
– mondta, mielőtt még a legjobb németnek számító, ukrán származású 24 éves teniszezőnő rögtön a keddi bemutatkozásakor kikapott (6:3, 4:6, 3:6) a 35 éves román Sorana Cirsteától.
