"Ér nagyot álmodni!" - Könnyes búcsú, Babos Timitől legendaként köszöntek el az Australian Openen

A sportág egyik szentélyében, a melbourne-i Rod Laver Arenában, Novak Djokovics meccse előtt megható ünnepséggel búcsúztatták el az Australian Openen utoljára szerepelt Babos Tímeát, aki négy párosdöntőjéből kettőt (2018, 2020) megnyert az év első Grand Slam-tornáján.
A ceremónia után a világhírű aréna tetőteraszán Babos Timi beszélt többek között a pályafutása kezdeteiről, arról, hogy onnan milyen messzire jutott el – és mit tervez a következő évekre.
"Eszembe jut a soproni Hotel Szieszta hármas pályája, ahonnan indultam. Mertünk egy nagyot álmodni a családdal, és onnan hova juthattam el:
a világ egyik legnagyobb teniszstadionjában, az egyik legismertebb teniszpályán búcsúztattak el. Ez tényleg egy óriási dolog
– nyilatkozta Babos Tímea a Magyar Tenisz Szövetség videójában az Australian Open-szereplése után.
Az otthoniaknak is üzenem, hogy nem csak a sportban vagy a teniszben, de másban is igenis lehet és ér nagyot álmodni, mert aki dolgozik és hisz az álmaiban, az tényleg bármit elérhet!
A fenti videóból többek között kiderül az is, hogy Babos úgy tervezi: a következő két évben nem fog versenyezni, de 2028-ban az olimpián, az európai Grand Slameken és nagyobb versenyeken még szeretne indulni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.