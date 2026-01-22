"Ér nagyot álmodni!" - Könnyes búcsú, Babos Timitől legendaként köszöntek el az Australian Openen

A sportág egyik szentélyében, a melbourne-i Rod Laver Arenában, Novak Djokovics meccse előtt megható ünnepséggel búcsúztatták el az Australian Openen utoljára szerepelt Babos Tímeát, aki négy párosdöntőjéből kettőt (2018, 2020) megnyert az év első Grand Slam-tornáján.

Babos Tímea négyszeres finalistaként, kétszeres győztesként búcsúzott el az Australian Open szentélyében

Fotó: AFP

A ceremónia után a világhírű aréna tetőteraszán Babos Timi beszélt többek között a pályafutása kezdeteiről, arról, hogy onnan milyen messzire jutott el – és mit tervez a következő évekre.

"Eszembe jut a soproni Hotel Szieszta hármas pályája, ahonnan indultam. Mertünk egy nagyot álmodni a családdal, és onnan hova juthattam el:

a világ egyik legnagyobb teniszstadionjában, az egyik legismertebb teniszpályán búcsúztattak el. Ez tényleg egy óriási dolog

– nyilatkozta Babos Tímea a Magyar Tenisz Szövetség videójában az Australian Open-szereplése után.

Az otthoniaknak is üzenem, hogy nem csak a sportban vagy a teniszben, de másban is igenis lehet és ér nagyot álmodni, mert aki dolgozik és hisz az álmaiban, az tényleg bármit elérhet!

A fenti videóból többek között kiderül az is, hogy Babos úgy tervezi: a következő két évben nem fog versenyezni, de 2028-ban az olimpián, az európai Grand Slameken és nagyobb versenyeken még szeretne indulni.

Így búcsúzott Babos Tímea az Australian Opentől a Rod Laver Arénában: