Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai felesége titkolózik; búcsúzik a Liverpool sztárja

liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 14:30
kopasz bálintbuzsik borka
Buzsik Borka új képet osztott meg, Szalah sorsa bizonytalan, óriási pénzt bukott az olimpiai bajnok. Ezek voltak a Bors legolvasottabb sport cikkei a héten.

Mohamed Szalah sorsa nem csak Liverpoolban izgatja a szurkolókat. A csatár sorozatban háromszor ült kispadon, emiatt bírálta Arne Slot menedzsert. A büntetése az lett, hogy kikerült az Inter elleni BL-meccsre utazó keretből. Lehet, hogy utolsó napjait tölti Liverpoolban, mindenesetre ő az edzőteremből üzent akkor, amikor a többiek a milánói meccsre hangoltak. Az ugyanakkor biztos, hogy december 15-én az Afrika-kupa miatt elhagyja a klubot. Az csak januárban derül ki, hogy visszatér-e.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Mohamed Szalah lehet, hogy többé nem focizik a Liverpool mezében
Mohamed Szalah most elutazik az Afrika-kupára / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Buzsik Borka rejtélyes fotója

Új képet osztott meg nyáron született kisbabájáról Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka az Instagram-oldalán osztott meg egy tündéri anya-lánya fotót. A korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben az látható, ahogy a Buzsik Borka egy hatalmas puszit ad a talpig rózsaszínbe öltöztetett kislányuknak. A pici arcát azonban továbbra sem osztják meg a nyilvánossággal, így azt egy szívecskével kitakarták.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Édes anya-lánya fotón Buzsik Borika és gyermeke Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Nagyot bukott a bajnok kajakos

Kopasz Bálint, olimpiai bajnok kajakozó egy kellemetlen ügyről számolt be: elmondása szerint 2023 februárjában szerződést kötött egy építőipari vállalkozással, hogy a hosszú éveken át tartó versenyzésből és szponzori bevételeiből félretett, 91 millió forintból könnyűszerkezetes házat építtessen magának és a szüleinek. De a beruházásnak nagyon rossz vége lett. A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség nemcsak a sportolót, hanem szüleit is komolyan megviselte, a részletekről ide kattintva olvashatsz.

Kopasz Bálint csalás áldozata lett, minden pénzét elbukta az olimpiai bajnok kajakozó
Kopasz Bálint csalás áldozata lett, minden pénzét elbukta az olimpiai bajnok kajakozó / Fotó: David Balogh

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu