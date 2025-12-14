Szoboszlai felesége titkolózik; búcsúzik a Liverpool sztárja

Mohamed Szalah sorsa nem csak Liverpoolban izgatja a szurkolókat. A csatár sorozatban háromszor ült kispadon, emiatt bírálta Arne Slot menedzsert. A büntetése az lett, hogy kikerült az Inter elleni BL-meccsre utazó keretből. Lehet, hogy utolsó napjait tölti Liverpoolban, mindenesetre ő az edzőteremből üzent akkor, amikor a többiek a milánói meccsre hangoltak. Az ugyanakkor biztos, hogy december 15-én az Afrika-kupa miatt elhagyja a klubot. Az csak januárban derül ki, hogy visszatér-e.

Mohamed Szalah most elutazik az Afrika-kupára / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Buzsik Borka rejtélyes fotója

Új képet osztott meg nyáron született kisbabájáról Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka az Instagram-oldalán osztott meg egy tündéri anya-lánya fotót. A korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben az látható, ahogy a Buzsik Borka egy hatalmas puszit ad a talpig rózsaszínbe öltöztetett kislányuknak. A pici arcát azonban továbbra sem osztják meg a nyilvánossággal, így azt egy szívecskével kitakarták.

Édes anya-lánya fotón Buzsik Borika és gyermeke Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Nagyot bukott a bajnok kajakos

Kopasz Bálint, olimpiai bajnok kajakozó egy kellemetlen ügyről számolt be: elmondása szerint 2023 februárjában szerződést kötött egy építőipari vállalkozással, hogy a hosszú éveken át tartó versenyzésből és szponzori bevételeiből félretett, 91 millió forintból könnyűszerkezetes házat építtessen magának és a szüleinek. De a beruházásnak nagyon rossz vége lett. A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség nemcsak a sportolót, hanem szüleit is komolyan megviselte