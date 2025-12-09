"Óriási a veszteségem" - csalás áldozata lett, minden pénzét elbukta a magyar olimpiai bajnok

Kopasz Bálint, olimpiai bajnok kajakozó egy kellemetlen ügyről számolt be: elmondása szerint 2023 februárjában szerződést kötött egy építőipari vállalkozással, hogy a hosszú éveken át tartó versenyzésből és szponzori bevételeiből félretett, 91 millió forintból könnyűszerkezetes házat építtessen magának és a szüleinek. De a beruházásnak nagyon rossz vége lett.
A ház kulcsrakész átadása 2024 januárjára volt kitűzve, de az építkezés leállt, a cég eltűnt a pénzzel, a ház huszonöt százalékos készültségnél életveszélyes állapotban maradt, amiről egy több mint százoldalas igazságügyi szakértői jelentés is készült. Az épületet végül visszabontották, a telek jelenleg üres, a veszteségem pedig óriási. A kajakozásból eddig gyűjtött minden pénzemet elbuktam. Jelenleg is zajlik a nyomozás, a pénz visszaszerzése bizonytalan, négy ügyvéd is úgy látja, hogy a befektetésem nagy valószínűséggel elveszett.
- mesélte Kopasz Bálint a Nemzet Sportnak, aki később tervezi nyilvánosság elé tárni az ügy részleteit.
A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség nemcsak a sportolót, hanem szüleit is komolyan megviselte.
A szüleimmel együtt lakom ma még, az lett volna terv, hogy közösen költözzünk egy valamivel nagyobb és kényelmesebb otthonba. Be kell vallanom, hogy szüleim támogatása nélkül idegileg már tönkrementem volna ebben a lassan két éve húzódó traumában, de így is napi szinten jelen van a stressz, amit nem könnyű feldolgozni.
- mondta Kopasz, aki szerint a párizsi olimpián nyújtott teljesítményére az anyagi és a lelki teher is rányomta a bélyegét. Ennek ellenére végül bronzérmet sikerült szereznie az ötkarikás játékokon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.