"Óriási a veszteségem" - csalás áldozata lett, minden pénzét elbukta a magyar olimpiai bajnok

Kopasz Bálint, olimpiai bajnok kajakozó egy kellemetlen ügyről számolt be: elmondása szerint 2023 februárjában szerződést kötött egy építőipari vállalkozással, hogy a hosszú éveken át tartó versenyzésből és szponzori bevételeiből félretett, 91 millió forintból könnyűszerkezetes házat építtessen magának és a szüleinek. De a beruházásnak nagyon rossz vége lett.

Kopasz Bálint csalás áldozata lett, minden pénzét elbukta az olimpiai bajnok kajakozó / Fotó: David Balogh

Kopasz Bálint átverés áldozata lett

A ház kulcsrakész átadása 2024 januárjára volt kitűzve, de az építkezés leállt, a cég eltűnt a pénzzel, a ház huszonöt százalékos készültségnél életveszélyes állapotban maradt, amiről egy több mint százoldalas igazságügyi szakértői jelentés is készült. Az épületet végül visszabontották, a telek jelenleg üres, a veszteségem pedig óriási. A kajakozásból eddig gyűjtött minden pénzemet elbuktam. Jelenleg is zajlik a nyomozás, a pénz visszaszerzése bizonytalan, négy ügyvéd is úgy látja, hogy a befektetésem nagy valószínűséggel elveszett.

- mesélte Kopasz Bálint a Nemzet Sportnak, aki később tervezi nyilvánosság elé tárni az ügy részleteit.

A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség nemcsak a sportolót, hanem szüleit is komolyan megviselte.

A szüleimmel együtt lakom ma még, az lett volna terv, hogy közösen költözzünk egy valamivel nagyobb és kényelmesebb otthonba. Be kell vallanom, hogy szüleim támogatása nélkül idegileg már tönkrementem volna ebben a lassan két éve húzódó traumában, de így is napi szinten jelen van a stressz, amit nem könnyű feldolgozni.

- mondta Kopasz, aki szerint a párizsi olimpián nyújtott teljesítményére az anyagi és a lelki teher is rányomta a bélyegét. Ennek ellenére végül bronzérmet sikerült szereznie az ötkarikás játékokon.