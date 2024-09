„Többé nem ülnek egy hajóba" - reagált az olimpiai kudarcra a magyar edző

A nyári játékok előtt a magyar szakvezetés úgy döntött, összeülteti a sportág honi nagyságait, Kopasz Bálint és Varga Ádám együtt rajtolt a párizsi olimpián a kajak kettesek 500-as távján. Jó ötletnek tűnt, de nem jártak sikerrel, a duó mindössze a B-döntőig jutott, és ott hetedikként zárt. Nyilván, nem ez a szám volt a legfontosabb számukra.

Varga Ádám és Kopasz Bálint Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

- Egy próbát megért – mondta a Borsnak Varga Ádám egyesületi edzője, Matyus Zsolt. – Ádám a továbbiakban inkább az egyéni számoknál marad.

Varga Ádám az egyesek 1000 m-es távján második lett Párizsban. A fináléban a végső győztes cseh Josef Dostal mindvégig okosan lopakodott, amikor kellett, élre állt, és bár Varga hajója a záró hetvenen frenetikusan "spriccelt" előre, de sajnos nem érte be riválisát.

- A cseh srácot tízéves kora óta ismerem, nem lepett meg akaratossága – így Matyus. - Dörzsölt versenyző. Ádám 2028-ban Los Angelesbe azért utazik, hogy végre a dobogó legfelső fokára kapaszkodjon. Képes rá. Amit idén előzetesen ígért, betartotta, elvégre éremért utazott, és azzal is érkezett haza.

Varga Ádám, a KSI klasszisa az olimpiát követően a Duna mellett pihent, majd katonai foglalkozásokon vett részt.

- Tanítványom a Magyar Honvédség Sportszázadának tagja, Gödöllőn, és Szentendrén is kapott kiképzést. Hamarosan folytatja tanulmányait is, fizika szakon tanul a Műegyetem Természettudományi Karán. Alapképzése második szakaszát kezdi, kutatómérnök szeretne lenni. Októberben egy kínai Világ Kupa-versennyel folytatódik az évadja. A tokiói olimpián szerzett ezüstérmét sokan a véletlennek tudták be, de a Vaires-sur-Marne-tavon kiharcolt újabb második helyével bebizonyította: erről szó sincs!