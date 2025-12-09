Szerelem a pályán és azon túl, ők szurkolnak a gyönyörű kéziseknek a vb-n

A magyar női kézi-válogatott tizenkét év után ismét negyeddöntőt játszhat világbajnokságon. Golovin Vlagyimir csapata vasárnap este 28-27-re maradt alul a favorit Dániával szemben, így a mieink a csoport második helyén zártak. A rotterdami aréna végig zúgott a magyar szurkolóktól, de itthonról is rengetegen követték a meccset – köztük a válogatott játékosok párjai, akik minden helyzetben mellettük állnak, és erőt adnak a lányoknak.

A magyar női kézi-válogatott csoportmásodikként jutott tovább a negyeddöntőbe / Fotó: Szigetváry Zsolt

Simon Petra és labdarúgó szerelme

A Fradi egyik legfényesebb csillaga továbbra is remekel a kézilabda-vb-n: már 28 gólnál tart, és kulcsszereplője a magyar válogatott menetelésének. A pályán ugyanúgy otthonosan mozog, mint a hétköznapokban – amikor épp nem edz vagy játszik, a pihenőidejét rendszerint párjával, Biben Barnabással, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia másodosztályú futballistájával tölti.

Papp Niki és szerelme

A magyar válogatott védője, Papp Niki élete egyik legszebb időszakát éli. 2021-ben igent mondott labdarúgó párjának, Papp Bencének, és azóta már a házasságkötésen is túl vannak. Most minden figyelmét a kézilabda-vb-re fordítja, és ezt a koncentrációt a pályán is látni lehet: stabil, magabiztos játékot nyújt. Mögötte pedig ott egy férj, aki biztos hátteret ad, és támogatja a mindennapokban.

Szmolek Apollónia és párja

Az Esztergomi KS kézilabdázója ugyan nem kap sok játékpercet a vb-n, de amikor igen, minden lehetőséget megragad, hogy bizonyítson. A hozzáállása nem véletlen: kosárlabdázó párja, Balogh Máté a mindennapokban is támogatja, és hasznos tanácsokkal látja el – azon túl, hogy a pályán kívül ő a legnagyobb szurkolója.

Negyeddöntő vár a női kézi-válogatottra

Golovin Vlagyimir együttese két nap pihenő után, szerdán este vág neki a holland–német közös rendezésű világbajnokság negyeddöntőjének.

