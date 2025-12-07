Golovin Vlagyimir őszintén elmondta, mi hiányzott a kézilabda-vb-n

A magyar válogatott öt góllal is vezetett, végül 28-27-re kikapott Dániától a kézilabda-világbajnokságon. Az utolsó középdöntős meccs annyiban volt tétnélküli, hogy ez a két csapat jut tovább a negyeddöntőbe, a mieink másodikok lettek a csoportban.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány büszke arra, hogy végig volt esélyünk.
Büszkék lehetünk, megoldottuk a meccset, a végén hiányzott a bátorság és a rutin. Megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jók lenni
- fogalmazott a szakember.
Golovin Vlagyimir együttese szerdán játszik a negyeddöntőben, az ellenfél Franciaország vagy a házigazda Hollandia lesz.
