Golovin Vlagyimir őszintén elmondta, mi hiányzott a kézilabda-vb-n

A magyar válogatott öt góllal is vezetett, végül 28-27-re kikapott Dániától a kézilabda-világbajnokságon. Az utolsó középdöntős meccs annyiban volt tétnélküli, hogy ez a két csapat jut tovább a negyeddöntőbe, a mieink másodikok lettek a csoportban.

A magyar válogatott nagyon jól játszott Dánia ellen a kézilabda-világbajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány büszke arra, hogy végig volt esélyünk.

Büszkék lehetünk, megoldottuk a meccset, a végén hiányzott a bátorság és a rutin. Megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jók lenni

- fogalmazott a szakember.

Így folytatódik a kézilabda-világbajnokság

Golovin Vlagyimir együttese szerdán játszik a negyeddöntőben, az ellenfél Franciaország vagy a házigazda Hollandia lesz.