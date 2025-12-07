Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Golovin Vlagyimir őszintén elmondta, mi hiányzott a kézilabda-vb-n

Golovin Vlagyimir
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 22:09 / FRISSÍTÉS: 2025. december 07. 22:11
vbkézilabda-vb
Sokáig vezetett, végül kikapott Dániától a magyar válogatott. Baj nincs, szerdán negyeddöntőt játszunk a kézilabda-világbajnokságon.

A magyar válogatott öt góllal is vezetett, végül 28-27-re kikapott Dániától a kézilabda-világbajnokságon. Az utolsó középdöntős meccs annyiban volt tétnélküli, hogy ez a két csapat jut tovább a negyeddöntőbe, a mieink másodikok lettek a csoportban.

A magyar válogatott nagyon jól játszott Dánia ellen a kézilabda-világbajnokságon
A magyar válogatott nagyon jól játszott Dánia ellen a kézilabda-világbajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány büszke arra, hogy végig volt esélyünk.

Büszkék lehetünk, megoldottuk a meccset, a végén hiányzott a bátorság és a rutin. Megmutattuk, hogy komoly csapatok ellen is tudunk jók lenni

- fogalmazott a szakember.

 

Így folytatódik a kézilabda-világbajnokság

Golovin Vlagyimir együttese szerdán játszik a negyeddöntőben, az ellenfél Franciaország vagy a házigazda Hollandia lesz. 

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu