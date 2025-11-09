Váratlan döntést hozott az MLSZ; Marco Rossi együttese rossz hírt kapott

Rendhagyó döntést hozott a magyar fociválogatott vezetése az örmények elleni világbajnoki selejtező előtt. A csapatoknak kötelezően egy nappal az idegenbeli meccs előtt kell elutazniuk a találkozók helyszínére, de most nem így lesz, ugyanis Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, a hosszú repülőút és az időeltolódás miatt ezúttal két nappal a meccs előtt már a helyszínre érkeznek. Szoboszlai Dominik így hétfőn hazatér Liverpoolból, kedden pedig már utazhat is tovább Örményországba, ahol a magyar válogatott soron következő vb-selejtezős mérkőzését játssza - részletekről erre a linkre kattintva olvashatsz.

A Portugáliában betaláló Szoboszlai Dominik és társai a világbajnoki részvételért harcolnak Fotó: Carlos Rodrigues

Tóth Balázs kimagasló formában védett a magyar válogatott legutóbbi, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőin, ám a soron következő két mérkőzésen biztosan nem léphet pályára. A Blackburn Rovers hálóőre kedden, a csapat bajnoki mérkőzésén sérült meg, és menedzsere, Zombori Zalán a Nemzeti Sportnak megerősítette, hogy a 28 éves kapus térdében porc­sérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel. Ez egyben azt is jelenti, biztosan kihagyja az örmények és az írek elleni vb-selejtezőt - részletekről ezen a linken olvashatsz.

Gyászol Mick Schumacher, újabb veszteség érte a fiatal német, egykori F1-es pilótát. A 26 éves német autóversenyző ugyanis legújabb Instagram-posztjában azt közölte rajongóival, hogy elpusztult hű társa és szeretett kutyája, Angie. Az ausztrál juhászkutya tíz évet élt a Schumacher család kötelékében, ami miatt családtagként tekintettek rá. Épp ezért Mick úgy érzi, Angie túl hamar távozott közülük - részletekről ezen a linken olvashatsz.