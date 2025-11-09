Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Váratlan döntést hozott az MLSZ; Marco Rossi együttese rossz hírt kapott

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 21:30
Mick Schu­m­a­cherMarco Rossi
Rendhagyó döntést hozott az MLSZ, ugyanis Szoboszlaiéknak az időeltolódás és a hosszú út miatt már kedden elrepülnek Örményországba az vb-selejtezőre.; Rossz hírt kapott Marco Rossi együttese, ugyanis a magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs térdsérülés miatt kénytelen kihagyni az örmények és az írek elleni mérkőzést; Gyászol a Schumacher család, rettenetes hírt közölt Mick Schumacher. Ezek voltak a Borsonline legolvasottabb sportcikkei.

Rendhagyó döntést hozott a magyar fociválogatott vezetése az örmények elleni világbajnoki selejtező előtt. A csapatoknak kötelezően egy nappal az idegenbeli meccs előtt kell elutazniuk a találkozók helyszínére, de most nem így lesz, ugyanis Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, a hosszú repülőút és az időeltolódás miatt ezúttal két nappal a meccs előtt már a helyszínre érkeznek. Szoboszlai Dominik így hétfőn hazatér Liverpoolból, kedden pedig már utazhat is tovább Örményországba, ahol a magyar válogatott soron következő vb-selejtezős mérkőzését játssza - részletekről erre a linkre kattintva olvashatsz. 

A Portugáliában betaláló Szoboszlai Dominik és társai a világbajnoki részvételért harcolnak
A Portugáliában betaláló Szoboszlai Dominik és társai a világbajnoki részvételért harcolnak Fotó: Carlos Rodrigues

Tóth Balázs kimagasló formában védett a magyar válogatott legutóbbi, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőin, ám a soron következő két mérkőzésen biztosan nem léphet pályára. A Blackburn Rovers hálóőre kedden, a csapat bajnoki mérkőzésén sérült meg, és menedzsere, Zombori Zalán a Nemzeti Sportnak megerősítette, hogy a 28 éves kapus térdében porc­sérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel. Ez egyben azt is jelenti, biztosan kihagyja az örmények és az írek elleni vb-selejtezőt - részletekről ezen a linken olvashatsz.

Gyászol Mick Schumacher, újabb veszteség érte a fiatal német, egykori F1-es pilótát. A 26 éves német autóversenyző ugyanis legújabb Instagram-posztjában azt közölte rajongóival, hogy elpusztult hű társa és szeretett kutyája, Angie. Az ausztrál juhászkutya tíz évet élt a Schumacher család kötelékében, ami miatt családtagként tekintettek rá. Épp ezért Mick úgy érzi, Angie túl hamar távozott közülük - részletekről ezen a linken olvashatsz. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
