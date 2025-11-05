Gyászol a Schumacher család, borzalmas hírt közölt Mick Schumacher

Gyászol Mick Schumacher, újabb veszteség érte a fiatal német, egykori F1-es pilótát. A 26 éves német autóversenyző ugyanis legújabb Instagram-posztjában azt közölte rajongóival, hogy elpusztult hű társa és szeretett kutyája, Angie. Az ausztrál juhászkutya tíz évet élt a Schumacher család kötelékében, ami miatt családtagként tekintettek rá. Épp ezért Mick úgy érzi, Angie túl hamar távozott közülük.

Gyászol Mick Schumacher. Fotó: Eurasia Sport Images

Gyászol Mick Schumacher, érzelmes posztban búcsúzott kedvencétől

Nem is vágyhattam volna Angie-nél jobb kutyára. Ő volt az én árnyékom, állandóan mellettem volt. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen tíz csodálatos közös évünk volt, azonban így is úgy érzem, hogy túl hamar távozott. Mindenhova utazott velem. Feltétlen, korlátok nélküli szeretetet adott. Örökké hiányozni fogsz Angie-m

- írta a német, aki nemrég egy IndyCar teszten járt.

Mick irománya mellé jópár fotót is megosztott kedvencéről, aki minden fotón mosolyogva, csillogó kutyaszemekkel néz a kamerába vagy épp gazdájára.

Ő volt a legjobb. Hiányozni fogsz nekünk Angie

- kommentelt Instagram-bejegyzése alá Jack Doohan, szintén egykori F1-es versenyző. De feltűnt a kommentet között Nico Müller svájci Formula-E-s pilóta is:

Annyira sajnálom Mick

- nyilvánított részvétet.