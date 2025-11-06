Marco Rossi rossz hírt kapott, eldőlt a legfontosabb kérdés a válogatottban

Tóth Balázs kimagasló formában védett a magyar válogatott legutóbbi, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőin, ám a soron következő két mérkőzésen biztosan nem léphet pályára. A Blackburn Rovers hálóőre kedden, a csapat bajnoki mérkőzésén sérült meg, és menedzsere, Zombori Zalán a Nemzeti Sportnak megerősítette, hogy a 28 éves kapus térdében porcsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel. Ez egyben azt is jelenti, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány október után ismét arra kényszerül, hogy a kerethirdetés után kiegészítse a csapatot egy harmadik kapussal — a posztra várhatóan az NB I-ből hív be játékost.
Az nb1.hu értesülései szerint az MTK-ban védő, Demjén Patrik léphet Tóth helyére a magyar válogatott keretébe. A 27 éves kapus alig egy hónappal ezelőtt már hasonló helyzetbe került, amikor Dibusz Dénest kellett pótolnia. Bár Demjén eddig még nem mutatkozhatott be a felnőtt válogatottban, a korosztályos csapatokban végigjárta a ranglétrát, és rendre megbízható teljesítményt nyújt klubcsapatában.
Tóth Balázs kiesésével a szövetségi kapitány minden bizonnyal a rutinos Dibusz mellett teszi le a voksát, hiszen sorsdöntő mérkőzések következnek Marco Rossi csapata számára.
Magyarország az eddigi négy selejtezős mérkőzésen öt pontot szerzett, ezzel a szinte biztos csoportelső Portugália mögött a pótselejtezőt érő második helyen áll a csoportban. A válogatott november 13-án, csütörtökön 18:00-kor (tv: M4Sport) Örményország vendégeként folytatja a menetelést a jövő évi világbajnokság felé. Amennyiben nyerünk, miközben Írország odahaza kikap Portugáliától biztossá válik a második helyünk. Minden más esetben november 16-án, idehaza az írek ellen dől el a sorsunk.
1. Portugália 10 pont (11-4)
2. MAGYARORSZÁG 5 pont (8-7)
3. Írország 4 pont (4-5)
4. Örményország 3 pont (2-9)
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.