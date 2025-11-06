Marco Rossi rossz hírt kapott, eldőlt a legfontosabb kérdés a válogatottban

Tóth Balázs kimagasló formában védett a magyar válogatott legutóbbi, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőin, ám a soron következő két mérkőzésen biztosan nem léphet pályára. A Blackburn Rovers hálóőre kedden, a csapat bajnoki mérkőzésén sérült meg, és menedzsere, Zombori Zalán a Nemzeti Sportnak megerősítette, hogy a 28 éves kapus térdében porc­sérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel. Ez egyben azt is jelenti, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány október után ismét arra kényszerül, hogy a kerethirdetés után kiegészítse a csapatot egy harmadik kapussal — a posztra várhatóan az NB I-ből hív be játékost.

Marco Rossi sérülés miatt elveszítette elsőszámú kapusát, Tóth Balázst Fotó: Szabó Miklós

NB I-es kapus pótolhatja Tóth Balázst

Az nb1.hu értesülései szerint az MTK-ban védő, Demjén Patrik léphet Tóth helyére a magyar válogatott keretébe. A 27 éves kapus alig egy hónappal ezelőtt már hasonló helyzetbe került, amikor Dibusz Dénest kellett pótolnia. Bár Demjén eddig még nem mutatkozhatott be a felnőtt válogatottban, a korosztályos csapatokban végigjárta a ranglétrát, és rendre megbízható teljesítményt nyújt klubcsapatában.

Tóth Balázs kiesésével a szövetségi kapitány minden bizonnyal a rutinos Dibusz mellett teszi le a voksát, hiszen sorsdöntő mérkőzések következnek Marco Rossi csapata számára.

Magyarország az eddigi négy selejtezős mérkőzésen öt pontot szerzett, ezzel a szinte biztos csoportelső Portugália mögött a pótselejtezőt érő második helyen áll a csoportban. A válogatott november 13-án, csütörtökön 18:00-kor (tv: M4Sport) Örményország vendégeként folytatja a menetelést a jövő évi világbajnokság felé. Amennyiben nyerünk, miközben Írország odahaza kikap Portugáliától biztossá válik a második helyünk. Minden más esetben november 16-án, idehaza az írek ellen dől el a sorsunk.

F csoport állása 1. Portugália 10 pont (11-4) 2. MAGYARORSZÁG 5 pont (8-7) 3. Írország 4 pont (4-5) 4. Örményország 3 pont (2-9)