Most érkezett: lángokban áll az M0-ás

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 12:01
tűzoltóktűzRákóczi híd
A Rákóczi híd felé vezető oldalon, Csömör közelében csaptak fel a lángok.
N.T.
A szerző cikkei

Teljes terjedelmében égett egy személyautó az M0-ás autóút Rákóczi híd felé vezető oldalán, Csömör közelében, a 61-es kilométerszelvénynél. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az eset nem okoz fennakadást a forgalomban - írja a katasztrófavédelem

