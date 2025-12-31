Most érkezett: lángokban áll az M0-ás

Teljes terjedelmében égett egy személyautó az M0-ás autóút Rákóczi híd felé vezető oldalán, Csömör közelében, a 61-es kilométerszelvénynél. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az eset nem okoz fennakadást a forgalomban - írja a katasztrófavédelem.