Ez igen! Győzelmet ért Marco Rossi zseniális húzása

A magyar csapat az eddigi két vb-selejtezőn egy pontot gyűjtött, ezért Marco Rossi szövetségi kapitány az örmények elleni meccs előtt kijelentette, kizárólag a győzelem elfogadható. Az eltiltott ferencvárosi csatár, Varga Barnabás helyén Lukács Dániel került a kezdőcsapatba, de az első félidőben hasztalan támadtuk az örmények kapuját. A vendégek az első negyedóra után bátrabbá váltak, többször megfordultak a magyar kapu előtt. A magyar csapat egyetlen igazi helyzetet alakított ki, a 38. percben Bolla jobbról laposan küldte be a labdát, Szoboszlai pedig hat méterről a rövid sarok mellé lőtt. Meddő hazai mezőnyfölénnyel telt az első 45 perc a magyar-örmény meccsen.

Szoboszlai nagyot küzdött a magyar-örmény meccsen Fotó: TumbaszHedi

A szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a magyar válogatott, és az 56. percben góllá érett a fölény: Bolla passzolta az örmény védelem mögé a labdát, és Lukács 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A gól után felszabadultabban játszott a magyar csapat, a 83. percben Szoboszlai szöglete után Nagy Zsolt a kapufára fejelte a labdát. Eközben a másik oldalon Tóth Balázs védett egy örmény kontra után.

Lukács Dániel először volt a kezdőcsapat tagja, és gólt szerzett az örmények ellen Fotó: TumbaszHedi

Marco Rossi húzása sikeresnek bizonyult, hiszen a cserecsatár, Lukács Dániel gólt szerzett. A 94. percben Gruber is betalált, a magyar csapat 2-0-ra nyert.

Ezzel a győzelemmel a magyar csapat a második helyre jött fel a csoportban, egy ponttal előzi meg az örményeket. Marco Rossi együttese kedden 21 órától Portugáliában folytatja a vb-selejtezőket.