Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez igen! Győzelmet ért Marco Rossi zseniális húzása

vb-selejtező
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 19:58 / FRISSÍTÉS: 2025. október 11. 20:10
Örményországmagyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Örményországot fogadta világbajnoki selejtezőn. A magyar-örmény meccset Marco Rossi szövetségi kapitány remek húzása döntötte el.
HWK
A szerző cikkei

A magyar csapat az eddigi két vb-selejtezőn egy pontot gyűjtött, ezért Marco Rossi szövetségi kapitány az örmények elleni meccs előtt kijelentette, kizárólag a győzelem elfogadható. Az eltiltott ferencvárosi csatár, Varga Barnabás helyén Lukács Dániel került a kezdőcsapatba, de az első félidőben hasztalan támadtuk az örmények kapuját. A vendégek az első negyedóra után bátrabbá váltak, többször megfordultak a magyar kapu előtt. A magyar csapat egyetlen igazi helyzetet alakított ki, a 38. percben Bolla jobbról laposan küldte be a labdát, Szoboszlai pedig hat méterről a rövid sarok mellé lőtt. Meddő hazai mezőnyfölénnyel telt az első 45 perc a magyar-örmény meccsen.

magyar-örmény meccs
Szoboszlai nagyot küzdött a magyar-örmény meccsen Fotó: TumbaszHedi

A szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a magyar válogatott, és az 56. percben góllá érett a fölény: Bolla passzolta az örmény védelem mögé a labdát, és Lukács 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A gól után felszabadultabban játszott a magyar csapat, a 83. percben Szoboszlai szöglete után Nagy Zsolt a kapufára fejelte a labdát. Eközben a másik oldalon Tóth Balázs védett egy örmény kontra után.

Lukács Dániel először volt a kezdőcsapat tagja, és gólt szerzett az örmények ellen Fotó: TumbaszHedi

Marco Rossi húzása sikeresnek bizonyult, hiszen a cserecsatár, Lukács Dániel gólt szerzett. A 94. percben Gruber is betalált, a magyar csapat 2-0-ra nyert.

Ezzel a győzelemmel a magyar csapat a második helyre jött fel a csoportban, egy ponttal előzi meg az örményeket. Marco Rossi együttese kedden 21 órától Portugáliában folytatja a vb-selejtezőket. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu