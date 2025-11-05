Váratlan döntést hozott az MLSZ, Szoboszlai Dominik is érintett

Rendhagyó döntést hozott a magyar fociválogatott vezetése az örmények elleni világbajnoki selejtező előtt. A csapatoknak kötelezően egy nappal az idegenbeli meccs előtt kell elutazniuk az idegenbeli találkozók helyszínére, most nem így lesz. Szoboszlai Dominik így hétfőn hazatér Liverpoolból, kedden pedig már utazhat is tovább.

A Portugáliában betaláló Szoboszlai Dominik és társai a világbajnoki részvételért harcolnak Fotó: Carlos Rodrigues

A Liverpool magyar játékosa vasárnap este még bajnoki rangadón vesz részt a Manchester City otthonában. A válogatott keret tagjai hétfőn találkoznak Telkiben, majd kedden utazik is tovább a csapat Örményországba. A csütörtöki meccset magyar idő szerint 18 órakor rendezik.

A hosszabb repülőút és az időeltolódás miatt döntöttünk úgy, hogy ezúttal két nappal a meccs előtt már a helyszínre érkezünk

- mondta a kerethirdetés után Marco Rossi szövetségi kapitány, aki ki is emelte, a szokottnál kevesebb idejük lesz a közös munkára.

Hétfőn találkozunk, vasárnap estére pedig már le is játszunk két selejtezőt, s eldől a sorsunk

- nyilatkozta Rossi.

Szoboszlai Dominik és társai idegenben kezdenek

A gárda november 13-án Örményországban játszik, három nappal később, november 16-án Írország ellen idehaza zárjuk a vb-selejtezőket. Amennyiben a magyarok az utolsó előtti játéknapon nyernek az örményeknél, miközben Írország otthon kikap Portugáliától, biztossá válik, hogy megvan a csoportban a világbajnoki pótselejtezőt érő második hely. Minden más esetben a Puskás Arénában Írország ellen dől el a sorsunk.